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Раздел: Мир  
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В США школьники хотели взорвать школу

В США школьники хотели взорвать школуТроих 16-летних школьников задержали по подозрению в сговоре с целью организации взрыва в учебном заведении.

В штате Нью-Йорк трех подростков обвинили в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом в четверг, 2 мая, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что правоохранители прибыли в учебное заведение на острове Лонг-Айленд по вызову администратора. Ученики уведомили его, что трое 16-летних сверстников обсуждали в школьном автобусе, как соорудить взрывное устройство.

Предполагаемых злоумышленников задержала полиция. Им предъявили обвинения в сговоре.

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Правоохранители сообщили, что во время обысков в домах подозреваемых был обнаружен экземпляр книги, которая содержит информацию, как самостоятельно собрать бомбу.
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 Теги: США, школа

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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