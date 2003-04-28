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В США парень жестоко изнасиловал собаку
18-летний парень был арестован после того, как жестоко изнасиловал собаку в доме своей подруги.
Жуткий случай произошел в американском штате Мичиган, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
В тот роковой день 18-летний Дамиан Бартон был в гостях у одной из своих подруг. После того, как юноша ушел, девушка стала просматривать записи с камер видеонаблюдения. Увиденное повергло ее в настоящий шок. Оказалось, что в момент, когда она отлучалась, Бартон надругался над ее псом - помесью бультерьера и лабрадора.
Девушка немедленно обратилась в полицию, после чего Дамиана Бартона арестовали. Сейчас стражи порядка проводят следственные действия, опрашивая членов его семьи. Извращенца обвиняют в жестоком обращении с животными. Согласно законодательству штата, за это зоофил может отправиться за решетку на срок до 15 лет.
Примечательно, что произошедшее стало полной неожиданностью для родственников Бартона. Они характеризуют его исключительно с положительной стороны, добавляя, что никогда не замечали за ним странностей.
Издание напоминает, что это уже не первый скандал за последние недели в США, связанный с изнасилованием животных. В самом начале апреля во Флориде удалось разоблачить 28-летнего извращенца, который также регулярно предавался интимным ласкам с собаками, сообщает газета The Sun.
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Извращенца вывели на чистую воду после того, как он забыл телефон в ресторане. А в феврале в штате Огайо 27-летний мужчина изнасиловал домашнего питомца - собачку породы мальтипу (помесь мальтийской болонки и пуделя) - и жестоко избил 55-летнюю жену, которая поймала его на измене с животным; «Экспресс газета» сообщала об этом мерзком случае.
Жуткий случай произошел в американском штате Мичиган, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
В тот роковой день 18-летний Дамиан Бартон был в гостях у одной из своих подруг. После того, как юноша ушел, девушка стала просматривать записи с камер видеонаблюдения. Увиденное повергло ее в настоящий шок. Оказалось, что в момент, когда она отлучалась, Бартон надругался над ее псом - помесью бультерьера и лабрадора.
Девушка немедленно обратилась в полицию, после чего Дамиана Бартона арестовали. Сейчас стражи порядка проводят следственные действия, опрашивая членов его семьи. Извращенца обвиняют в жестоком обращении с животными. Согласно законодательству штата, за это зоофил может отправиться за решетку на срок до 15 лет.
Примечательно, что произошедшее стало полной неожиданностью для родственников Бартона. Они характеризуют его исключительно с положительной стороны, добавляя, что никогда не замечали за ним странностей.
Издание напоминает, что это уже не первый скандал за последние недели в США, связанный с изнасилованием животных. В самом начале апреля во Флориде удалось разоблачить 28-летнего извращенца, который также регулярно предавался интимным ласкам с собаками, сообщает газета The Sun.
Читайте также: В Индии эвакуировали более миллиона человек из-за циклона "Фанни"
Извращенца вывели на чистую воду после того, как он забыл телефон в ресторане. А в феврале в штате Огайо 27-летний мужчина изнасиловал домашнего питомца - собачку породы мальтипу (помесь мальтийской болонки и пуделя) - и жестоко избил 55-летнюю жену, которая поймала его на измене с животным; «Экспресс газета» сообщала об этом мерзком случае.
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