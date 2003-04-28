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Раздел: Мир  
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Во Франции похитили десятки килограмм золота и платины

Во Франции похитили десятки килограмм золота и платиныСотрудникам компании угрожали огнестрельным оружием.

Группа из семи грабителей совершила в пятницу, 3 мая, вооруженное нападение на ювелирный завод в департаменте Ду (восток Франции), похитив несколько килограммов золота и платины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел в коммуне Шатийон-ле-Дюк. Вооруженные бандиты проникли в здание ювелирного завода рано утром. Угрожая огнестрельным оружием шестерым сотрудникам компании, преступникам удалось похитить около 20 кг золота и несколько килограммов платины. В настоящий момент полиция ведет поиски бандитов.

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По информации местных властей, в результате инцидента никто не пострадал. По факту ограбления жандармерией Безансона начато расследование.
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 Теги: франция, золота, платина, ограбление, ювелирный завод

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Сегодня, 18:34 » Автор: Алена Шимко
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