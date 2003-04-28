Раздел: Мир
Во Франции похитили десятки килограмм золота и платины
Сотрудникам компании угрожали огнестрельным оружием.
Группа из семи грабителей совершила в пятницу, 3 мая, вооруженное нападение на ювелирный завод в департаменте Ду (восток Франции), похитив несколько килограммов золота и платины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел в коммуне Шатийон-ле-Дюк. Вооруженные бандиты проникли в здание ювелирного завода рано утром. Угрожая огнестрельным оружием шестерым сотрудникам компании, преступникам удалось похитить около 20 кг золота и несколько килограммов платины. В настоящий момент полиция ведет поиски бандитов.
Читайте также: В Москве умудрились украсть 300 килограмм красной икры
По информации местных властей, в результате инцидента никто не пострадал. По факту ограбления жандармерией Безансона начато расследование.
Группа из семи грабителей совершила в пятницу, 3 мая, вооруженное нападение на ювелирный завод в департаменте Ду (восток Франции), похитив несколько килограммов золота и платины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел в коммуне Шатийон-ле-Дюк. Вооруженные бандиты проникли в здание ювелирного завода рано утром. Угрожая огнестрельным оружием шестерым сотрудникам компании, преступникам удалось похитить около 20 кг золота и несколько килограммов платины. В настоящий момент полиция ведет поиски бандитов.
Читайте также: В Москве умудрились украсть 300 килограмм красной икры
По информации местных властей, в результате инцидента никто не пострадал. По факту ограбления жандармерией Безансона начато расследование.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий