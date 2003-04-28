Раздел: Мир
Путин и Трамп час говорили по телефону
Что обсудили президенты.
Президент США Дональд Трамп более часа беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.
Стороны обсудили возможность нового ядерного соглашения, денуклеаризацию Северной Кореи и политическую ситуацию в Венесуэле.
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что Трамп и Путин говорили о возможности нового многостороннего ядерного соглашения между США, Россией и Китаем или о продлении нынешнего стратегического ядерного соглашения между США и Россией.
Президент США Дональд Трамп более часа беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.
Стороны обсудили возможность нового ядерного соглашения, денуклеаризацию Северной Кореи и политическую ситуацию в Венесуэле.
Читайте также: Американские СМИ сообщили, о чем говорили Трамп и Путин
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что Трамп и Путин говорили о возможности нового многостороннего ядерного соглашения между США, Россией и Китаем или о продлении нынешнего стратегического ядерного соглашения между США и Россией.
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