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Раздел: Мир  
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Путин и Трамп час говорили по телефону

Путин и Трамп час говорили по телефонуЧто обсудили президенты.

Президент США Дональд Трамп более часа беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.

Стороны обсудили возможность нового ядерного соглашения, денуклеаризацию Северной Кореи и политическую ситуацию в Венесуэле.

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что Трамп и Путин говорили о возможности нового многостороннего ядерного соглашения между США, Россией и Китаем или о продлении нынешнего стратегического ядерного соглашения между США и Россией.
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 Теги: Путин, Трамп, разговор, телефон, час

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Сегодня, 20:58 » Автор: Алена Шимко
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