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Стало известно, сколько европейцев останутся в Британии после Brexit
Граждане ЕС хотят остаться в Британии.
Более 600 000 граждан ЕС уже подали заявки на пребывание в Великобритании после Brexit. Об этом свидетельствуют данные британского МВД, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Граждане ЕС, которые желают остаться в Великобритании, должны подать соответствующую заявку до июня 2021 года в случае Brexit с соглашением и декабря 2020 года в случае отсутствия соглашения.
По данным МВД Великобритании, 95% заявителей успешно подтвердили свою личность с помощью телефонного приложения. В ведомстве отметили, что 75% пользователей смогли сделать это за 10 минут.
Данные МВД показывают, что больше всего заявлений поступило от граждан Румынии (37742), за которыми идут граждане Италии (28575) и Польши (28214). Также поступило 11583 заявлений из Франции и 10825 из Германии, двух государств-основателей ЕС.
Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкое" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.
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Лидеры ЕС также решили, что если Великобритания не одобрит сделку до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.
Более 600 000 граждан ЕС уже подали заявки на пребывание в Великобритании после Brexit. Об этом свидетельствуют данные британского МВД, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Граждане ЕС, которые желают остаться в Великобритании, должны подать соответствующую заявку до июня 2021 года в случае Brexit с соглашением и декабря 2020 года в случае отсутствия соглашения.
По данным МВД Великобритании, 95% заявителей успешно подтвердили свою личность с помощью телефонного приложения. В ведомстве отметили, что 75% пользователей смогли сделать это за 10 минут.
Данные МВД показывают, что больше всего заявлений поступило от граждан Румынии (37742), за которыми идут граждане Италии (28575) и Польши (28214). Также поступило 11583 заявлений из Франции и 10825 из Германии, двух государств-основателей ЕС.
Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкое" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.
Читайте также: Стало известно, что будет с королевой Британии в случае жесткого Brexit - СМИ
Лидеры ЕС также решили, что если Великобритания не одобрит сделку до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.
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