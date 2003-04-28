ВАЖНО:Выборы 2019
» » Стало известно, сколько европейцев останутся в Британии после Brexit
Раздел: Мир  
0

Стало известно, сколько европейцев останутся в Британии после Brexit

Стало известно, сколько европейцев останутся в Британии после BrexitГраждане ЕС хотят остаться в Британии.

Более 600 000 граждан ЕС уже подали заявки на пребывание в Великобритании после Brexit. Об этом свидетельствуют данные британского МВД, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Граждане ЕС, которые желают остаться в Великобритании, должны подать соответствующую заявку до июня 2021 года в случае Brexit с соглашением и декабря 2020 года в случае отсутствия соглашения.

По данным МВД Великобритании, 95% заявителей успешно подтвердили свою личность с помощью телефонного приложения. В ведомстве отметили, что 75% пользователей смогли сделать это за 10 минут.

Данные МВД показывают, что больше всего заявлений поступило от граждан Румынии (37742), за которыми идут граждане Италии (28575) и Польши (28214). Также поступило 11583 заявлений из Франции и 10825 из Германии, двух государств-основателей ЕС.

Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкое" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Читайте также: Стало известно, что будет с королевой Британии в случае жесткого Brexit - СМИ

Лидеры ЕС также решили, что если Великобритания не одобрит сделку до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Brexit, Евросоюз, Британия

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:07 » Автор: Алена Шимко
     119
     0


Оставьте свой комментарий

наверх