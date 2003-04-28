Стало известно, сколько европейцев останутся в Британии после Brexit

Граждане ЕС хотят остаться в Британии.



Более 600 000 граждан ЕС уже подали заявки на пребывание в Великобритании после Brexit. Об этом свидетельствуют данные британского МВД, передает



Граждане ЕС, которые желают остаться в Великобритании, должны подать соответствующую заявку до июня 2021 года в случае Brexit с соглашением и декабря 2020 года в случае отсутствия соглашения.



По данным МВД Великобритании, 95% заявителей успешно подтвердили свою личность с помощью телефонного приложения. В ведомстве отметили, что 75% пользователей смогли сделать это за 10 минут.



Данные МВД показывают, что больше всего заявлений поступило от граждан Румынии (37742), за которыми идут граждане Италии (28575) и Польши (28214). Также поступило 11583 заявлений из Франции и 10825 из Германии, двух государств-основателей ЕС.



Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкое" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.



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Лидеры ЕС также решили, что если Великобритания не одобрит сделку до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Более 600 000 граждан ЕС уже подали заявки на пребывание в Великобритании после Brexit. Об этом свидетельствуют данные британского МВД, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду Граждане ЕС, которые желают остаться в Великобритании, должны подать соответствующую заявку до июня 2021 года в случае Brexit с соглашением и декабря 2020 года в случае отсутствия соглашения.По данным МВД Великобритании, 95% заявителей успешно подтвердили свою личность с помощью телефонного приложения. В ведомстве отметили, что 75% пользователей смогли сделать это за 10 минут.Данные МВД показывают, что больше всего заявлений поступило от граждан Румынии (37742), за которыми идут граждане Италии (28575) и Польши (28214). Также поступило 11583 заявлений из Франции и 10825 из Германии, двух государств-основателей ЕС.Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкое" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.Лидеры ЕС также решили, что если Великобритания не одобрит сделку до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.





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