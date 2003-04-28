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Французский путешественник переплыл океан в бочке
На это ему понадобилось 122 дня
Французский путешественник Жан-Жак Савен пересек Атлантический океан в бочке, на это ему понадобилось 122 дня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«Французский путешественник, 72-летний Жан-Жак Савен, накануне завершил свое 122-дневное путешествие в бочке по Атлантическому океану. Он отправился в путь в декабре, отплыв от Канарских островов, и за несколько месяцев добрался до Карибского бассейна, пересек меридиан», - пишет издание.
Отмечается, что в настоящее время бочка «дрейфует по направлению к Флориде», а ему нужно найти порт, где он смог бы пересесть на грузовое судно, чтобы вместе с бочкой оно доставило их до острова Мартиника в Карибском море, где мужчину ожидает семья.
По данным издания, корабль-бочка представляет собой выкрашенный в оранжевый цвет цилиндрический контейнер без паруса длиной в 3 метра, шириной в 2,10 метра и весом 450 кг. Он изготовлен из толстой фанеры. Внутри размещены койка, кухня, столик для морских карт и навигационного оборудования. Построено необычное плавучее средство на одной из верфей департамента Жиронда на юго-западе Франции.
На такой необычный вояж Жана-Жака Савена вдохновил подвиг французского врача, биолога и путешественника Алена Бомбара, который в 1952 году в одиночку пересёк Атлантический океан от Канарских островов до острова Барбадос на резиновой лодке.
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По словам путешественника, в будущем он планирует пересечь вплавь пролив Ла-Манш.
Французский путешественник Жан-Жак Савен пересек Атлантический океан в бочке, на это ему понадобилось 122 дня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«Французский путешественник, 72-летний Жан-Жак Савен, накануне завершил свое 122-дневное путешествие в бочке по Атлантическому океану. Он отправился в путь в декабре, отплыв от Канарских островов, и за несколько месяцев добрался до Карибского бассейна, пересек меридиан», - пишет издание.
Отмечается, что в настоящее время бочка «дрейфует по направлению к Флориде», а ему нужно найти порт, где он смог бы пересесть на грузовое судно, чтобы вместе с бочкой оно доставило их до острова Мартиника в Карибском море, где мужчину ожидает семья.
По данным издания, корабль-бочка представляет собой выкрашенный в оранжевый цвет цилиндрический контейнер без паруса длиной в 3 метра, шириной в 2,10 метра и весом 450 кг. Он изготовлен из толстой фанеры. Внутри размещены койка, кухня, столик для морских карт и навигационного оборудования. Построено необычное плавучее средство на одной из верфей департамента Жиронда на юго-западе Франции.
На такой необычный вояж Жана-Жака Савена вдохновил подвиг французского врача, биолога и путешественника Алена Бомбара, который в 1952 году в одиночку пересёк Атлантический океан от Канарских островов до острова Барбадос на резиновой лодке.
Читайте также: Незрячий японец переплыл Тихий океан на яхте
По словам путешественника, в будущем он планирует пересечь вплавь пролив Ла-Манш.
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