Раздел: Мир
Представители 9 стран обсудили сертификацию Boeing 737 MAX
Каждый эксперт озвучит свое мнение.
В Соединенных Штатах состоялась первая встреча команды технического осмотра совместных органов (JATR), которая должна изучить сертификацию Федеральным авиационным управлением (FAA) системы автоматического управления полетами Boeing 737 MAX, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Среди участников команды - представители регулирующих органов стран, где эксплуатируются самолеты Boeing 737 MAX. Это эксперты в области безопасности гражданской авиации из девяти стран, а также представители ФАУ и Национального управления по аэронавтике - NASA.
"Членам команды были представлены подробные оценки и они участвовали в обсуждении вопросов, касающихся разработки, сертификации, регулирования, правильной эксплуатации, подготовки персонала для самолетов Boeing 737 MAX. В течение следующих нескольких месяцев члены группы детально изучат принят в ФАУ порядок сертификации автоматической системы контроля за полетом самолета", - говорится в сообщении ФАУ.
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По результатам изучения каждый из экспертов сможет выразить ФАУ свое мнение о порядке сертификации и выложить рекомендации по улучшению этого процесса.
В Соединенных Штатах состоялась первая встреча команды технического осмотра совместных органов (JATR), которая должна изучить сертификацию Федеральным авиационным управлением (FAA) системы автоматического управления полетами Boeing 737 MAX, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Среди участников команды - представители регулирующих органов стран, где эксплуатируются самолеты Boeing 737 MAX. Это эксперты в области безопасности гражданской авиации из девяти стран, а также представители ФАУ и Национального управления по аэронавтике - NASA.
"Членам команды были представлены подробные оценки и они участвовали в обсуждении вопросов, касающихся разработки, сертификации, регулирования, правильной эксплуатации, подготовки персонала для самолетов Boeing 737 MAX. В течение следующих нескольких месяцев члены группы детально изучат принят в ФАУ порядок сертификации автоматической системы контроля за полетом самолета", - говорится в сообщении ФАУ.
Читайте также: ФБР проверят сертификацию Boeing 737 MAX
По результатам изучения каждый из экспертов сможет выразить ФАУ свое мнение о порядке сертификации и выложить рекомендации по улучшению этого процесса.
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