Раздел: Мир
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Выдвинуто требование.
США выдвинули Ирану ряд требований, за невыполнение которых Вашингтон пригрозил ввести новые санкции, сообщает Госдепартамент в пятницу, 3 мая, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, власти США заявили о готовности применить санкции в случае расширения АЭС в Бушере и вывоза обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду.
В Вашингтоне также потребовали от Тегерана отчитаться перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о "прошлой военной атомной программе".
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлению действия односторонних санкций в отношении Ирана. 5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана.
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А в конце марта США расширили санкционный список против Ирана, внеся в него девять физических лиц и 14 организаций, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности и иранской ядерной программе.
США выдвинули Ирану ряд требований, за невыполнение которых Вашингтон пригрозил ввести новые санкции, сообщает Госдепартамент в пятницу, 3 мая, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, власти США заявили о готовности применить санкции в случае расширения АЭС в Бушере и вывоза обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду.
В Вашингтоне также потребовали от Тегерана отчитаться перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о "прошлой военной атомной программе".
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлению действия односторонних санкций в отношении Ирана. 5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана.
Читайте также: США пригрозили России новыми санкциями
А в конце марта США расширили санкционный список против Ирана, внеся в него девять физических лиц и 14 организаций, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности и иранской ядерной программе.
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