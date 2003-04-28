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В США миллиардер выделил $30 миллинов на изучение бездомности
Ученые запустят масштабную аналитическую программу
Американский миллиардер и главный директор цифровой компании Salesforce (CRM) Марк Бениофф вместе со своей женой Линн пожертвовал на исследование бездомности $30 млн. На эти деньги Калифорнийский университет в Сан-Франциско запустил новую исследовательскую инициативу под названием UCSF Benioff, направленную на выявление первопричин бездомности и способы ее устранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
«Бездомность – это не просто проблема залива (Сан-Франциско – прим. ред.). Она затрагивает все общины в Калифорнии. Наш штат, как и страна, в целом могут извлечь из этой инициативы огромную пользу. Марк и Линн были лидерами в этой области, и их взносы помогут нам найти лучшие решения этих проблем и благоустроить жизнь многих бездомных», – прокомментировал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
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Дело в том, что на сегодняшний день Марк Бениофф является одним из крупнейших работодателей в Сан-Франциско. Что такое безработица и, как следствие, бездомность он знает не понаслышке. Например, в прошлом году он начал предлагать властям повысить налоги более состоятельным компаниям, а на полученные деньги решать проблемы бездомности. Среди местных жителей такие предложения нашли широкий отклик, и сейчас все зависит от решения суда.
Американский миллиардер и главный директор цифровой компании Salesforce (CRM) Марк Бениофф вместе со своей женой Линн пожертвовал на исследование бездомности $30 млн. На эти деньги Калифорнийский университет в Сан-Франциско запустил новую исследовательскую инициативу под названием UCSF Benioff, направленную на выявление первопричин бездомности и способы ее устранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
«Бездомность – это не просто проблема залива (Сан-Франциско – прим. ред.). Она затрагивает все общины в Калифорнии. Наш штат, как и страна, в целом могут извлечь из этой инициативы огромную пользу. Марк и Линн были лидерами в этой области, и их взносы помогут нам найти лучшие решения этих проблем и благоустроить жизнь многих бездомных», – прокомментировал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Читайте также: Кабмин выделил 100 млн на ликвидацию пожара в Калиновке
Дело в том, что на сегодняшний день Марк Бениофф является одним из крупнейших работодателей в Сан-Франциско. Что такое безработица и, как следствие, бездомность он знает не понаслышке. Например, в прошлом году он начал предлагать властям повысить налоги более состоятельным компаниям, а на полученные деньги решать проблемы бездомности. Среди местных жителей такие предложения нашли широкий отклик, и сейчас все зависит от решения суда.
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