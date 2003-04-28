Раздел: Мир
Бывшего начальника охраны Лукашенко обвинили во взятке от россиян
Он помогал российской компании продвигать интересы в стране.
Следственное управление КГБ Беларуси обвинило бывшего начальника охраны президента страны Александра Лукашенко в сотрудничестве с российской компанией, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Экс-заместителю секретаря Совета безопасности Беларуси Андрею Втюрину предъявили обвинение в получении взятки от российской компании. Однако, от какой именно компании была взятка в ведомстве не уточнили. Втюрин был задержан в пятницу, 3 мая.
Отмечается, что Втюрин помогал российской компании продвигать ее собственные интересы в стране.
"Накануне он был задержан с поличным при получении 148,6 тыс. долларов США от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.
Кроме того, КГБ задержала и представителя компании. Оба обвиняемых признали свою вину. Сейчас они находятся под стражей.
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В посольстве РФ также пока не называют имя задержанного представителя компании.
Следственное управление КГБ Беларуси обвинило бывшего начальника охраны президента страны Александра Лукашенко в сотрудничестве с российской компанией, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Экс-заместителю секретаря Совета безопасности Беларуси Андрею Втюрину предъявили обвинение в получении взятки от российской компании. Однако, от какой именно компании была взятка в ведомстве не уточнили. Втюрин был задержан в пятницу, 3 мая.
Отмечается, что Втюрин помогал российской компании продвигать ее собственные интересы в стране.
"Накануне он был задержан с поличным при получении 148,6 тыс. долларов США от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.
Кроме того, КГБ задержала и представителя компании. Оба обвиняемых признали свою вину. Сейчас они находятся под стражей.
Читайте также: В Беларуси задержали бывшего начальника службы безопасности Лукашенко
В посольстве РФ также пока не называют имя задержанного представителя компании.
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