Раздел: Мир
В Венесуэле сорвался план по свержению Мадуро: названа причина
Причиной могла быть история двухлетней давности.
Лидеры оппозиции Венесуэлы достигли договоренностей с военными по свержению Николаса Мадуро, однако после столкновений 30 апреля они сорвались, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Лидеры оппозиции встречались с министром обороны страны Владимиром Падрино Лопесом в Панаме, Колумбии и Доминиканской республике. На текущей неделе они пришли к выводу, что Мадуро должен уйти.
Отмечается, что военные должны были прекратить поддерживать Мадуро после решения суда об отстранении президента от власти. Однако 30 апреля после восстания группы военных Падрино объявил о верности президенту.
Одной из причин срыва договоренностей могла быть история двухлетней давности, когда в мае 2017 глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы Иван Эрнандес просил содействия со стороны администрации президента США в получении виз для членов его семьи, чтобы отвезти в Штаты на лечение своего трехлетнего сына. Однако тогда администрация Трампа ему отказала.
С 29 апреля в Венесуэле возобновились столкновения активистов, выступающих против режима Николаса Мадуро, и поддерживающими его силовиками.
В результате них есть погибшие и пострадавшие, в том числе среди журналистов.
В начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". После этого США и еще ряд стран признали его временным главой государства и усилили санкционное давление на режим Николаса Мадуро.
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В то же время в РФ продолжают настаивать, что Мадуро остается "законным президентом".
Лидеры оппозиции Венесуэлы достигли договоренностей с военными по свержению Николаса Мадуро, однако после столкновений 30 апреля они сорвались, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Лидеры оппозиции встречались с министром обороны страны Владимиром Падрино Лопесом в Панаме, Колумбии и Доминиканской республике. На текущей неделе они пришли к выводу, что Мадуро должен уйти.
Отмечается, что военные должны были прекратить поддерживать Мадуро после решения суда об отстранении президента от власти. Однако 30 апреля после восстания группы военных Падрино объявил о верности президенту.
Одной из причин срыва договоренностей могла быть история двухлетней давности, когда в мае 2017 глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы Иван Эрнандес просил содействия со стороны администрации президента США в получении виз для членов его семьи, чтобы отвезти в Штаты на лечение своего трехлетнего сына. Однако тогда администрация Трампа ему отказала.
С 29 апреля в Венесуэле возобновились столкновения активистов, выступающих против режима Николаса Мадуро, и поддерживающими его силовиками.
В результате них есть погибшие и пострадавшие, в том числе среди журналистов.
В начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". После этого США и еще ряд стран признали его временным главой государства и усилили санкционное давление на режим Николаса Мадуро.
Читайте также: Из Венесуэлы депортируют иностранных журналистов: названа причина
В то же время в РФ продолжают настаивать, что Мадуро остается "законным президентом".
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