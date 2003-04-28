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Раздел: Мир  
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В Ираке возле университета взорвали мотоцикл: есть раненые

В Ираке возле университета взорвали мотоцикл: есть раненыеВзрыв случился на севере страны.

Взрыв прогремел у здания Университета Мосула на севере Ирака, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к мотоциклу.

Сообщается, что есть пострадавшие, их точное число пока неизвестно.

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Другие подробности инцидента не приводятся.
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 Теги: Ирак, университет, взрыв

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Сегодня, 18:13 » Автор: Алена Шимко
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