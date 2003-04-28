Раздел: Мир
В Ираке возле университета взорвали мотоцикл: есть раненые
Взрыв случился на севере страны.
Взрыв прогремел у здания Университета Мосула на севере Ирака, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к мотоциклу.
Сообщается, что есть пострадавшие, их точное число пока неизвестно.
Читайте также: Возле Киева столкнулись BMW и мотоцикл
Другие подробности инцидента не приводятся.
Взрыв прогремел у здания Университета Мосула на севере Ирака, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к мотоциклу.
Сообщается, что есть пострадавшие, их точное число пока неизвестно.
Читайте также: Возле Киева столкнулись BMW и мотоцикл
Другие подробности инцидента не приводятся.
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