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Раздел: Мир  
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Возле Турции затонуло судно с нелегалами: восемь погибших

Возле Турции затонуло судно с нелегалами: восемь погибшихСреди погибших три женщины и пять детей.

У берегов района Айвалык турецкой провинции Балыкесир затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли восемь человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По данным Командования сил береговой охраны Турции, среди восьми погибших мигрантов были три женщины и пять детей.
Спасти удалось пять человек, в том числе женщину и ребенка.

Еще четыре человека, по данным агентства, числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

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Сообщается, что в район происшествия направлены катера береговой охраны и два вертолета.
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 Теги: турция, мигранты, лодка, жертвы

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Сегодня, 18:29 » Автор: Алена Шимко
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