Раздел: Мир
Возле Турции затонуло судно с нелегалами: восемь погибших
Среди погибших три женщины и пять детей.
У берегов района Айвалык турецкой провинции Балыкесир затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли восемь человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По данным Командования сил береговой охраны Турции, среди восьми погибших мигрантов были три женщины и пять детей.
Спасти удалось пять человек, в том числе женщину и ребенка.
Еще четыре человека, по данным агентства, числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.
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Сообщается, что в район происшествия направлены катера береговой охраны и два вертолета.
У берегов района Айвалык турецкой провинции Балыкесир затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли восемь человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По данным Командования сил береговой охраны Турции, среди восьми погибших мигрантов были три женщины и пять детей.
Спасти удалось пять человек, в том числе женщину и ребенка.
Еще четыре человека, по данным агентства, числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.
Читайте также: Возле Турции затонуло судно с украинцами на борту
Сообщается, что в район происшествия направлены катера береговой охраны и два вертолета.
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