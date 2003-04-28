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Раздел: Мир  
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В США на химзаводе произошел взрыв

В США на химзаводе произошел взрывПричины взрыва на данный момент неизвестны.

На химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк штата Иллинойс произошел взрыв.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

Погиб, по меньшей мере, один человек. Ранее начальник пожарной службы сообщал о четырех пострадавших от взрыва и еще трех, которые числились пропавшими без вести. После обнаружения тела пожарные продолжают поиск двух человек.

Поиски двух других пропавших людей были приостановлены из-за опасений по поводу стабильности здания.

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Ущерб оценивается более чем в 1 миллион долларов. Взрыв затронул по меньшей мере пять других близлежащих зданий.
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 Теги: США, химзавод, взрыв

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