Раздел: Мир
В США на химзаводе произошел взрыв
Причины взрыва на данный момент неизвестны.
На химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк штата Иллинойс произошел взрыв.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Погиб, по меньшей мере, один человек. Ранее начальник пожарной службы сообщал о четырех пострадавших от взрыва и еще трех, которые числились пропавшими без вести. После обнаружения тела пожарные продолжают поиск двух человек.
Поиски двух других пропавших людей были приостановлены из-за опасений по поводу стабильности здания.
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Ущерб оценивается более чем в 1 миллион долларов. Взрыв затронул по меньшей мере пять других близлежащих зданий.
На химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк штата Иллинойс произошел взрыв.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Погиб, по меньшей мере, один человек. Ранее начальник пожарной службы сообщал о четырех пострадавших от взрыва и еще трех, которые числились пропавшими без вести. После обнаружения тела пожарные продолжают поиск двух человек.
Поиски двух других пропавших людей были приостановлены из-за опасений по поводу стабильности здания.
Читайте также: В США произошел мощный взрыв на химзаводе. Видео
Ущерб оценивается более чем в 1 миллион долларов. Взрыв затронул по меньшей мере пять других близлежащих зданий.
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