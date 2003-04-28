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Раздел: Мир  
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В Алжире арестовали брата экс-президента

В Алжире арестовали брата экс-президентаВместе с Бутефлику арестовали бывших начальников разведслужб Алжира.

В Алжире арестовали младшего брата бывшего президента Абдельазиза Бутефлики - Саида Бутефлику, который был фактическим руководителем государства последние шесть лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Также вместе с Бутефлику арестовали бывших начальников разведслужб Алжира - генерала Башира Тартага и Мухаммеда Мадину.

Саид Бутефлика десять лет работал советником президента. После того, как его брат перенес сердечный приступ и оказался частично парализован, Саид Бутефлика управлял Алжиром с 2013 года.

Напомним, что в Алжире уже около двух месяцев проходят массовые акции протестов. Демонстранты требуют отстранения от власти всех сподвижников Бутефлики.

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2 апреля Абдельазиз Бутефлика объявил об отставке. Президентские выборы в Алжире назначены на 4 июня.
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 Теги: Алжир, арест, экс-президент

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