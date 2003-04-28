Раздел: Мир
В Алжире арестовали брата экс-президента
Вместе с Бутефлику арестовали бывших начальников разведслужб Алжира.
В Алжире арестовали младшего брата бывшего президента Абдельазиза Бутефлики - Саида Бутефлику, который был фактическим руководителем государства последние шесть лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Также вместе с Бутефлику арестовали бывших начальников разведслужб Алжира - генерала Башира Тартага и Мухаммеда Мадину.
Саид Бутефлика десять лет работал советником президента. После того, как его брат перенес сердечный приступ и оказался частично парализован, Саид Бутефлика управлял Алжиром с 2013 года.
Напомним, что в Алжире уже около двух месяцев проходят массовые акции протестов. Демонстранты требуют отстранения от власти всех сподвижников Бутефлики.
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2 апреля Абдельазиз Бутефлика объявил об отставке. Президентские выборы в Алжире назначены на 4 июня.
В Алжире арестовали младшего брата бывшего президента Абдельазиза Бутефлики - Саида Бутефлику, который был фактическим руководителем государства последние шесть лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Также вместе с Бутефлику арестовали бывших начальников разведслужб Алжира - генерала Башира Тартага и Мухаммеда Мадину.
Саид Бутефлика десять лет работал советником президента. После того, как его брат перенес сердечный приступ и оказался частично парализован, Саид Бутефлика управлял Алжиром с 2013 года.
Напомним, что в Алжире уже около двух месяцев проходят массовые акции протестов. Демонстранты требуют отстранения от власти всех сподвижников Бутефлики.
Читайте также: В Алжире остановились все поезда
2 апреля Абдельазиз Бутефлика объявил об отставке. Президентские выборы в Алжире назначены на 4 июня.
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