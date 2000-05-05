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В Париже восстановят Триумфальную арку
На восстановление поврежденных статуй и оборудования внутри памятника было потрачено 1,2 миллиона евро.
Триумфальную арку в Париже, которая была повреждена во время протестов “желтых жилетов” в прошлом году, полностью восстановят к празднованию Дня Победы 8 мая.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
Символ столицы, расположенный в районе Елисейских полей, был сильно поврежден во время протестов “желтых жилетов” в декабре прошлого года.
Хотя Триумфальную арку вновь открыли для посетителей 12 декабря - менее чем через две недели после того, как ее повредили демонстранты, несколько поврежденных произведений искусства пришлось реставрировать в течение месяцев, в частности, знаменитую копию скульптуры Марсельезы и скульптуру Франсуа Руде, которая является аллегорией Победы.
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Министр культуры Франции Франк Ристер заявил, что на восстановление поврежденных статуй и оборудования внутри памятника было потрачено 1,2 миллиона евро.
Триумфальную арку в Париже, которая была повреждена во время протестов “желтых жилетов” в прошлом году, полностью восстановят к празднованию Дня Победы 8 мая.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
Символ столицы, расположенный в районе Елисейских полей, был сильно поврежден во время протестов “желтых жилетов” в декабре прошлого года.
Хотя Триумфальную арку вновь открыли для посетителей 12 декабря - менее чем через две недели после того, как ее повредили демонстранты, несколько поврежденных произведений искусства пришлось реставрировать в течение месяцев, в частности, знаменитую копию скульптуры Марсельезы и скульптуру Франсуа Руде, которая является аллегорией Победы.
Читайте также: В Париже повредили Триумфальную арку и "обезглавили" Наполеона
Министр культуры Франции Франк Ристер заявил, что на восстановление поврежденных статуй и оборудования внутри памятника было потрачено 1,2 миллиона евро.
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