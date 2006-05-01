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В Дании похоронили троих детей самого богатого человека страны
Гробы были украшены цветами и воздушными шарами
В городе Орхус в Дании состоялись похороны троих детей датского миллиардера Андерса Холька Поулсена - самого богатого человека страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии
Его дочери, 12-летняя Агнес и 14-летняя Альма, а также пятилетний сын Альфред погибли 21 апреля во время кровавых терактов на Шри-Ланке - при взрыве в отеле Shangri-La в Коломбо, где отдыхала вся семья бизнесмена. Сам 46-летний Андерс был при этом ранен. Его жене Анне и 14-летней дочери Астрид удалось остаться невредимыми.
Как сообщает издание Daily Mail, на траурной церемонии присутствовали премьер-министр страны Ларс Лекке Расмуссен, а также члены королевской семьи Дании - жена наследного принца Фредерика кронпринцесса Мэри с тремя своими детьми - принцессами Изабеллой и Йозефиной, принцем Винсентом. Старшая, 12-летняя Изабелла, плакала, и мать ее утешала.
Белые гробы были украшены цветами, а к гробу Альфреда, самого младшего из детей, были привязаны воздушные шарики. Его единственная выжившая сестра Астрид перерезала удерживавшую их веревку, отпустив шары в небо.
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Поульсен - владелец международной сети магазинов одежды Bestseller, а также крупнейший акционер британского интернет-магазина одежды ASOS, акционера немецкой компании Zalando. Он также является крупнейшим частным землевладельцем Шотландии. За несколько дней до трагедии миллиардер объявил, что перепишет свое шотландское имущество на четырех своих детей.
В городе Орхус в Дании состоялись похороны троих детей датского миллиардера Андерса Холька Поулсена - самого богатого человека страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии
Его дочери, 12-летняя Агнес и 14-летняя Альма, а также пятилетний сын Альфред погибли 21 апреля во время кровавых терактов на Шри-Ланке - при взрыве в отеле Shangri-La в Коломбо, где отдыхала вся семья бизнесмена. Сам 46-летний Андерс был при этом ранен. Его жене Анне и 14-летней дочери Астрид удалось остаться невредимыми.
Как сообщает издание Daily Mail, на траурной церемонии присутствовали премьер-министр страны Ларс Лекке Расмуссен, а также члены королевской семьи Дании - жена наследного принца Фредерика кронпринцесса Мэри с тремя своими детьми - принцессами Изабеллой и Йозефиной, принцем Винсентом. Старшая, 12-летняя Изабелла, плакала, и мать ее утешала.
Белые гробы были украшены цветами, а к гробу Альфреда, самого младшего из детей, были привязаны воздушные шарики. Его единственная выжившая сестра Астрид перерезала удерживавшую их веревку, отпустив шары в небо.
Читайте также: Сын самого богатого человека Индии похудел на 108 кг. Фото
Поульсен - владелец международной сети магазинов одежды Bestseller, а также крупнейший акционер британского интернет-магазина одежды ASOS, акционера немецкой компании Zalando. Он также является крупнейшим частным землевладельцем Шотландии. За несколько дней до трагедии миллиардер объявил, что перепишет свое шотландское имущество на четырех своих детей.
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