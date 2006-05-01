Раздел: Мир
В КНДР вновь проводят запуски ракет
В Северной Корее второй день подряд проводят запуски ракет.
Северная Корея в воскресенье, 5 мая, вновь провела учебные стрельбы с использованием нескольких ракетных установок и нового тактического управляемого оружия. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Государственное северокорейское агентство KCNA опубликовало фото учений, за которыми наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.
"Цель учений состояла в том, чтобы оценить и проверить работоспособность и точность боевых характеристик крупнокалиберных ракетных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения подразделениями обороны в прифронтовой зоне и на восточном фронте", - говорится в сообщении KCNA.
На одной из фотографий изображен непосредственный момент запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса, размещенного на шасси многоосного тяжелого автомобиля высокой проходимости. Ранее изображение подобной ракеты не демонстрировалось в СМИ народной республики и не показывалось на военных парадах. В связи с этим, ряд экспертов сделали вывод о том, что КНДР в ходе учений испытала новый вид тактических управляемых ракет.
На одном из представленных изображений также показана стрельба реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра.
В воскресенье министерство обороны Южной Кореи подтвердило, что снаряды включали в себя новое тактическое управляемое оружие.
Министерство заявило, что снаряды пролетели около 70–240 километров.
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Таким образом, Пхеньян осуществил вторую за два дня серию учебных ракетных пусков. В субботу Северная Корея запустила в восточном направлении несколько ракет малой дальности.
Северная Корея в воскресенье, 5 мая, вновь провела учебные стрельбы с использованием нескольких ракетных установок и нового тактического управляемого оружия. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Государственное северокорейское агентство KCNA опубликовало фото учений, за которыми наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.
"Цель учений состояла в том, чтобы оценить и проверить работоспособность и точность боевых характеристик крупнокалиберных ракетных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения подразделениями обороны в прифронтовой зоне и на восточном фронте", - говорится в сообщении KCNA.
На одной из фотографий изображен непосредственный момент запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса, размещенного на шасси многоосного тяжелого автомобиля высокой проходимости. Ранее изображение подобной ракеты не демонстрировалось в СМИ народной республики и не показывалось на военных парадах. В связи с этим, ряд экспертов сделали вывод о том, что КНДР в ходе учений испытала новый вид тактических управляемых ракет.
На одном из представленных изображений также показана стрельба реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра.
В воскресенье министерство обороны Южной Кореи подтвердило, что снаряды включали в себя новое тактическое управляемое оружие.
Министерство заявило, что снаряды пролетели около 70–240 километров.
Читайте также: КНДР готовит запуск новых ракет
Таким образом, Пхеньян осуществил вторую за два дня серию учебных ракетных пусков. В субботу Северная Корея запустила в восточном направлении несколько ракет малой дальности.
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