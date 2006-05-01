В США из самолета, который рухнул в реку, достали черный ящик

Регистратор данных о полетах отправили в Вашингтон для изучения.



Из самолета Boeing 737-800, который при посадке съехал за пределы аэродрома в штате Флорида в реку, извлекли черный ящик.

Об этом сообщает



"Следователи обнаружили неповрежденный регистратор данных о полетах пассажирского самолета, который перевозил военнослужащих и съехал со взлетно-посадочной полосы в Джексонвилле, штат Флорида, в неглубокий участок реки Сент-Джонс во время посадки в пятницу вечером", - сообщил заместитель председателя национального управления по безопасности на транспорте США Брюс Ландсберг.



Регистратор данных о полетах отправили в Вашингтон для изучения. Диктофон для записи голоса пилотов в кабине, однако, остается в хвостовой части самолета и находится под водой.



На самолете, который летел из Гуантанамо на Кубе, находились 136 пассажиров и семь членов экипажа. Все остались живы, но несколько пассажиров получили легкие травмы, сказал Ландсберг.



Читайте также: Авиакатастрофа в России: найден "черный ящик"



Национальный совет по безопасности на транспорте США не сообщает, что стало причиной тяжелой посадки самолета. 4 мая Boeing 737 приводнился вблизи американского города Джексонвилл. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Из самолета Boeing 737-800, который при посадке съехал за пределы аэродрома в штате Флорида в реку, извлекли черный ящик.Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ "Следователи обнаружили неповрежденный регистратор данных о полетах пассажирского самолета, который перевозил военнослужащих и съехал со взлетно-посадочной полосы в Джексонвилле, штат Флорида, в неглубокий участок реки Сент-Джонс во время посадки в пятницу вечером", - сообщил заместитель председателя национального управления по безопасности на транспорте США Брюс Ландсберг.Регистратор данных о полетах отправили в Вашингтон для изучения. Диктофон для записи голоса пилотов в кабине, однако, остается в хвостовой части самолета и находится под водой.На самолете, который летел из Гуантанамо на Кубе, находились 136 пассажиров и семь членов экипажа. Все остались живы, но несколько пассажиров получили легкие травмы, сказал Ландсберг.Национальный совет по безопасности на транспорте США не сообщает, что стало причиной тяжелой посадки самолета. 4 мая Boeing 737 приводнился вблизи американского города Джексонвилл.





Загрузка...