Раздел: Мир
Террористы из Сектора Газа пообещали сорвать конкурс Евровидение 2019
Международный песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Террористическая группа Исламский джихад в Палестине из Сектора Газа пообещала сорвать конкурс Евровидение 2019, который должен пройти в Тель-Авиве, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент
"Мы не позволим врагу провести ни один фестиваль, который вредит палестинскому историческому и культурному мировоззрению", - говорится в заявлении террористов.
4 мая уже начались первые репетиции. Национальный вещатель Израиля утверждает, что обстрелы не помешают провести конкурс.
"Подготовка делегаций на Евровидение проходит согласно запланированному расписанию. Делегации прибывают и все заняты конкурсом", - отметили у организаторов.
Международный песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Читайте также: Израиль заявил о запуске ракет из сектора Газа по району Тель-Авива
Напомним, что из территории Сектора Газа за сутки, с 4 мая, по Израилю было выпущено более 450 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным "продолжать массовые удары" по Сектору Газа.
Террористическая группа Исламский джихад в Палестине из Сектора Газа пообещала сорвать конкурс Евровидение 2019, который должен пройти в Тель-Авиве, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент
"Мы не позволим врагу провести ни один фестиваль, который вредит палестинскому историческому и культурному мировоззрению", - говорится в заявлении террористов.
4 мая уже начались первые репетиции. Национальный вещатель Израиля утверждает, что обстрелы не помешают провести конкурс.
"Подготовка делегаций на Евровидение проходит согласно запланированному расписанию. Делегации прибывают и все заняты конкурсом", - отметили у организаторов.
Международный песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Читайте также: Израиль заявил о запуске ракет из сектора Газа по району Тель-Авива
Напомним, что из территории Сектора Газа за сутки, с 4 мая, по Израилю было выпущено более 450 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным "продолжать массовые удары" по Сектору Газа.
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