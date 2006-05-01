ВАЖНО:Выборы 2019
» » Террористы из Сектора Газа пообещали сорвать конкурс Евровидение 2019
Раздел: Мир  
0

Террористы из Сектора Газа пообещали сорвать конкурс Евровидение 2019

Террористы из Сектора Газа пообещали сорвать конкурс Евровидение 2019Международный песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Террористическая группа Исламский джихад в Палестине из Сектора Газа пообещала сорвать конкурс Евровидение 2019, который должен пройти в Тель-Авиве, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент

"Мы не позволим врагу провести ни один фестиваль, который вредит палестинскому историческому и культурному мировоззрению", - говорится в заявлении террористов.

4 мая уже начались первые репетиции. Национальный вещатель Израиля утверждает, что обстрелы не помешают провести конкурс.

"Подготовка делегаций на Евровидение проходит согласно запланированному расписанию. Делегации прибывают и все заняты конкурсом", - отметили у организаторов.

Международный песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Читайте также: Израиль заявил о запуске ракет из сектора Газа по району Тель-Авива

Напомним, что из территории Сектора Газа за сутки, с 4 мая, по Израилю было выпущено более 450 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным "продолжать массовые удары" по Сектору Газа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Евровидение, Израиль

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:50 » Автор: Татьяна Ларина
     0
     0


Оставьте свой комментарий

наверх