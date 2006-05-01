Раздел: Мир
В Афганистане боевики напали на отделение полиции
В результате нападения 5 погибших, 50 раненых
По меньшей мере пять человек погибли и более 50 получили ранения в результате нападения на отделение полиции в городе Пули-Хумри в провинции Баглан на севере Афганистана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда
Около 12 часов дня террорист-смертник взорвал автомобиль со взрывчаткой у полицейского участка, после этого началась перестрелка между боевиками и правоохранителями.
Член провинциального совета Баглан заявил, что столкновения продолжаются и что он требует немедленного развертывания дополнительных сил из соседних провинций.
Представитель Министерства внутренних дел в Кабуле заявил, что нескольким боевикам удалось проникнуть в участок.
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Известно, что по крайней мере двух нападавших застрелили, также погибли по меньшей мере двое сотрудников полиции. Ответственность за нападение уже взяла на себя группировка "Талибан".
По меньшей мере пять человек погибли и более 50 получили ранения в результате нападения на отделение полиции в городе Пули-Хумри в провинции Баглан на севере Афганистана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда
Около 12 часов дня террорист-смертник взорвал автомобиль со взрывчаткой у полицейского участка, после этого началась перестрелка между боевиками и правоохранителями.
Член провинциального совета Баглан заявил, что столкновения продолжаются и что он требует немедленного развертывания дополнительных сил из соседних провинций.
Представитель Министерства внутренних дел в Кабуле заявил, что нескольким боевикам удалось проникнуть в участок.
Читайте также: Боевики напали на банк в Афганистане: десятки раненых
Известно, что по крайней мере двух нападавших застрелили, также погибли по меньшей мере двое сотрудников полиции. Ответственность за нападение уже взяла на себя группировка "Талибан".
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