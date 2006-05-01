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Терезу Мэй обвинили в разглашении тайны переговоров
Мэй на этой неделе готова пойти на последний отчаянный риск.
Министр финансов теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннелл заявил, что Тереза Мэй поставила под угрозу срыва переговоры по "Брекзиту" ради собственных интересов.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй нарушила условия конфиденциальности переговоров, которые ее партия ведет с парламентской оппозицией по вопросу нового соглашения по "Брекзиту".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Об этом заявил министр финансов теневого кабинета лейбористов (второй человек в оппозиции) Джон Макдоннелл. По его словам, премьер-министр поставила под угрозу срыва переговоры по "Брекзиту" ради собственных интересов.
Столь резкая реакция последовала в ответ на публикацию британского еженедельника The Sunday Times, который в воскресенье, 5 мая, сообщил возможные условия компромисса, который Мэй якобы собирается предложить, чтобы заручиться поддержкой оппозиционной партии.
"Премьер-министр Мэй на этой неделе готова пойти на последний отчаянный риск, чтобы добиться "Брекзита", и предложить Джереми Корбину три крупных компромисса в обмен на поддержку при проведении (через парламент . - Ред.) новой сделки", - указали журналисты The Sunday Times.
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Вопросы, по которым Мэй якобы готова пойти на уступки, - это создание временного таможенного союза с ЕС, действующего до очередных всеобщих выборов в 2022 году, а также введение единых правил рыночного оборота для определенных категорий товаров и принятие закона, гарантирующего трудящимся в Великобритании те же права, что и в Евросоюзе.
Министр финансов теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннелл заявил, что Тереза Мэй поставила под угрозу срыва переговоры по "Брекзиту" ради собственных интересов.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй нарушила условия конфиденциальности переговоров, которые ее партия ведет с парламентской оппозицией по вопросу нового соглашения по "Брекзиту".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Об этом заявил министр финансов теневого кабинета лейбористов (второй человек в оппозиции) Джон Макдоннелл. По его словам, премьер-министр поставила под угрозу срыва переговоры по "Брекзиту" ради собственных интересов.
Столь резкая реакция последовала в ответ на публикацию британского еженедельника The Sunday Times, который в воскресенье, 5 мая, сообщил возможные условия компромисса, который Мэй якобы собирается предложить, чтобы заручиться поддержкой оппозиционной партии.
"Премьер-министр Мэй на этой неделе готова пойти на последний отчаянный риск, чтобы добиться "Брекзита", и предложить Джереми Корбину три крупных компромисса в обмен на поддержку при проведении (через парламент . - Ред.) новой сделки", - указали журналисты The Sunday Times.
Читайте также: СБУ расследует пять дел о разглашении военной информации, - СМИ
Вопросы, по которым Мэй якобы готова пойти на уступки, - это создание временного таможенного союза с ЕС, действующего до очередных всеобщих выборов в 2022 году, а также введение единых правил рыночного оборота для определенных категорий товаров и принятие закона, гарантирующего трудящимся в Великобритании те же права, что и в Евросоюзе.
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