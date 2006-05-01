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Раздел: Мир  
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В США известного блогера посадили на 10 лет

В США известного блогера посадили на 10 летЗнаменитость арестовали в 2017 году.

В США известного YouTube-блогера и певца Остина Джонса приговорили к 10 годам заключения в тюрьме за то, что он просил 14-летних девушек присылать ему интимные видео, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.

Ему вменяли производство и распространение детской порнографии. В феврале 2019 года блогер признался, что уговорил шестерых несовершеннолетних девушек снять откровенные видео со своим участием.

"Производство и распространение детской порнографии является чрезвычайно серьезными преступлениями, которые угрожают безопасности наших детей и общин. Действия Джонса отняли у его жертв и их семей то, что они никогда не смогут вернуть", - заявила помощница прокурора США Кэтрин Нефф Уэлш.

Отмечается, что во время общения с девушками, Джонс объяснял им, как именно стоит позировать перед камерой, чтобы угодить ему.

"Для начала подойди ближе и скажи: Привет, Остин, это (имя) и эти ягодицы принадлежат (укажи возраст), а потом хлопай по ним в течение 30 секунд. Поняла?" - писал он подросткам.

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На данный момент известно о как минимум 30 подобных случаях. Несовершеннолетние подписчицы блогера присылали ему видео, чтобы доказать свою привязанность.
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 Теги: США, блогер

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