Раздел: Мир
В Афганистане талибы напали на штаб-квартиру полиции
В результате нападения 13 полицейских погибли.
В афганском городе Пули-Хумри в результате нападения террористов на полицейский участок погибли 13 правоохранителей, ранены 55 человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Согласно данным Министерства внутренних дел Афганистана, на участок полиции напали по меньшей мере 8 боевиков, все они были убиты.
В результате нападения 13 полицейских погибли, еще 55, в том числе 20 мирных жителей, получили ранения.
Ответственность за нападение уже взяла на себя группировка "Талибан".
Читайте также: В Афганистане боевики напали на полицейских: десятки погибших
Ранее в Афганистане, где ранее военные начали массированное наступление на боевиков "Талибана", произошла атака на войска США – теракт случился 8 апреля у военного аэродрома Баграм.
В афганском городе Пули-Хумри в результате нападения террористов на полицейский участок погибли 13 правоохранителей, ранены 55 человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Согласно данным Министерства внутренних дел Афганистана, на участок полиции напали по меньшей мере 8 боевиков, все они были убиты.
В результате нападения 13 полицейских погибли, еще 55, в том числе 20 мирных жителей, получили ранения.
Ответственность за нападение уже взяла на себя группировка "Талибан".
Читайте также: В Афганистане боевики напали на полицейских: десятки погибших
Ранее в Афганистане, где ранее военные начали массированное наступление на боевиков "Талибана", произошла атака на войска США – теракт случился 8 апреля у военного аэродрома Баграм.
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