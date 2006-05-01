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Раздел: Мир  
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В Канаде столкнулись два морских круизных лайнера

В Канаде столкнулись два морских круизных лайнераВскоре после столкновения в порту голландского Роттердама двух круизных лайнеров с пассажирами на борту, в канадском Ванкувере произошла аналогичная авария.

В инциденте приняли участие Nieuw Amsterdam и Oosterdam, когда последнее судно швартовалось у причала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

О пострадавших в результате случившегося не сообщается, хотя после аварии всех пассажиров эвакуировали.

Кроме того, повреждения, которые получили сами лайнеры, оцениваются как незначительными – оказалось, что в ремонте нуждаются лишь шесть каютных террас Nieuw Amsterdam.

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При этом в круизной компании Holland America Line, которой принадлежат оба судна, утверждают, что, вероятнее всего, их маршрут не изменится, несмотря на ЧП. Таким образом, Nieuw Amsterdam отправится на семь дней на Аляску, а Oosterdam поплывет в Сиэтл.
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 Теги: Канада, круизный лайнер

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