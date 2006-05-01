Раздел: Мир
В Канаде столкнулись два морских круизных лайнера
Вскоре после столкновения в порту голландского Роттердама двух круизных лайнеров с пассажирами на борту, в канадском Ванкувере произошла аналогичная авария.
В инциденте приняли участие Nieuw Amsterdam и Oosterdam, когда последнее судно швартовалось у причала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
О пострадавших в результате случившегося не сообщается, хотя после аварии всех пассажиров эвакуировали.
Кроме того, повреждения, которые получили сами лайнеры, оцениваются как незначительными – оказалось, что в ремонте нуждаются лишь шесть каютных террас Nieuw Amsterdam.
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При этом в круизной компании Holland America Line, которой принадлежат оба судна, утверждают, что, вероятнее всего, их маршрут не изменится, несмотря на ЧП. Таким образом, Nieuw Amsterdam отправится на семь дней на Аляску, а Oosterdam поплывет в Сиэтл.
В инциденте приняли участие Nieuw Amsterdam и Oosterdam, когда последнее судно швартовалось у причала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
О пострадавших в результате случившегося не сообщается, хотя после аварии всех пассажиров эвакуировали.
Кроме того, повреждения, которые получили сами лайнеры, оцениваются как незначительными – оказалось, что в ремонте нуждаются лишь шесть каютных террас Nieuw Amsterdam.
Читайте также: В Германии хотят штрафовать родителей за отказ вакцинировать детей
При этом в круизной компании Holland America Line, которой принадлежат оба судна, утверждают, что, вероятнее всего, их маршрут не изменится, несмотря на ЧП. Таким образом, Nieuw Amsterdam отправится на семь дней на Аляску, а Oosterdam поплывет в Сиэтл.
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