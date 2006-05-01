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Раздел: Мир  
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Эверест очистили от хлама, вывезли три тонны мусора

Эверест очистили от хлама, вывезли три тонны мусораВолонтеры начали уборку горы Эверест и собрали три тонны мусора только за первые две недели акции.

За две недели 14 волонтеров собрали на Эвересте три тонны мусора. Вывозить оставленный туристами хлам с высоты 8 тысяч метров приходится вертолетом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Среди находок: пустые банки, бутылки, альпинистское снаряжение. Кроме того, найдены уже четыре тела погибших.

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Власти Непала принялись решать проблему с мусором после того, как захламленность Эвереста поставила под угрозу всю экосистему горы. Волонтеры планируют продолжать свою работу в течение 45 дней.
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 Теги: Эверест, мусор

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Сегодня, 11:13 » Автор: Леся Сайко
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