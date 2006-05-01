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Раздел: Мир  
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ВВС США успешно испытали прототип лазерного оружия

ВВС США успешно испытали прототип лазерного оружияНесколько ракет были сбиты в воздухе из прототипа лазерной установки, размещенного на полигоне.

Военно-воздушные силы США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Отмечается, что испытания лазерной установки прошли на полигоне в штате Нью-Мексико.

По данным издания, речь может идти об испытаниях лазера для проекта SHiELD, который предусматривает размещение подобных установок на истребителях.

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При этом подробности тестов установки неизвестны.
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 Теги: США, ВВС, оружие

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