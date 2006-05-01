Раздел: Мир
Китай отказался обсуждать ядерное разоружение
Ускорить процесс ядерного разоружения должны страны с крупнейшими запасами атомных вооружений, считают в Пекине.
Китай не будет участвовать в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооружений. Об этом заявил в понедельник, 6 мая, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Запасы ядерного оружия Китая гораздо ниже, чем у России и США, они поддерживаются на рациональном уровне и соответствуют задачам обеспечения национальной безопасности, - отметил он.
"КНР не будет участвовать в трехсторонних переговорах с целью заключения сделок о сокращении ядерных вооружений. Мы выступаем за всестороннюю ликвидацию ядерного оружия и считаем, что страны с крупнейшими запасами атомных вооружений в соответствии с международными договоренностями должны неукоснительно следовать своим обязательствам и значительно сократить свой арсенал", - заявил дипломат.
Гэн Шуан подчеркнул, что тем самым "будут созданы условия по разоружению для других государств".
Читайте также: Частный самолет разбился в Канаде, есть погибшие
Он также заявил, что Пекин поддерживает свой ядерный потенциал на существующем уровне "исключительно для обеспечения собственной национальной безопасности" и "не будет использовать его в наступательных целях, поскольку придерживается мирного пути развития".
Китай не будет участвовать в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооружений. Об этом заявил в понедельник, 6 мая, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Запасы ядерного оружия Китая гораздо ниже, чем у России и США, они поддерживаются на рациональном уровне и соответствуют задачам обеспечения национальной безопасности, - отметил он.
"КНР не будет участвовать в трехсторонних переговорах с целью заключения сделок о сокращении ядерных вооружений. Мы выступаем за всестороннюю ликвидацию ядерного оружия и считаем, что страны с крупнейшими запасами атомных вооружений в соответствии с международными договоренностями должны неукоснительно следовать своим обязательствам и значительно сократить свой арсенал", - заявил дипломат.
Гэн Шуан подчеркнул, что тем самым "будут созданы условия по разоружению для других государств".
Читайте также: Частный самолет разбился в Канаде, есть погибшие
Он также заявил, что Пекин поддерживает свой ядерный потенциал на существующем уровне "исключительно для обеспечения собственной национальной безопасности" и "не будет использовать его в наступательных целях, поскольку придерживается мирного пути развития".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий