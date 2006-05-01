В Пакистане нашли "нового" самого толстого ребенка в мире

В начале мая в журналисты обнаружили в Пакистане нового очень толстого ребенка.



Мальчику 10 лет, его зовут Мохаммед Арбрар, он живет в Пакистане и его вес равен 197 кг. Избыточный вес Мохаммеда связан с чрезмерным потреблением пищи: мальчик в день ест столько, сколько хватит для насыщения четырем взрослым, пишет



Когда Мохаммед родился, он был обычным младенцем, но уже в 6 месяцев он весил 19 килограмм, столько, сколько весит 6-летний ребенок. Его родители, у которых есть еще трое детей (нормального веса), говорят, что у их сына с рождения был непомерный аппетит и он постоянно плакал от голода.



А когда ему давали молоко, он выпивал в 5 раз больше, чем его старшие братья и сестра в этом же возрасте.



Он был таким тяжелым, что его мать Зарина не могла в одиночку менять ему подгузники, а когда он сломал свою детскую кроватку, ему пришлось делать новую по специальному заказу.



Когда Мохаммеду исполнилось 2 года, он мог за раз выпить 2 литра молока и при этом все равно ощущал себя голодным и продолжал плакать.



Сейчас мальчик в основном лежит или сидит на кровати, просто встать на ноги для него уже крайне непростая задача. В свои 10 лет Мохаммед ни разу не посещал школу именно из-за проблемы с передвижением. За раз он может сделать не более трех шагов, а потом ему нужен перерыв на отдых.



«Мы ничего не знали о проблеме детского ожирения, мы думали, что он просто очень пухлый ребенок», - рассказывает мать мальчика, - «Мы даже гордились нашим пухлячком. А когда ему исполнилось 6 лет, он весил уже 95 кг и ел за четверых».



Сейчас Мохаммед может за один присест легко проглотить 4 тарелки с рисом или 10 лепешек чапати с цыпленком карри.



Расстроенные родители мальчика начали водить его по врачам, но те либо рекомендовали посадить ребенка на диету, либо и вовсе признавались, что ничего не могут поделать. Два месяца назад доведенные до отчаяния родители встретились с хирургом - доктором Маацем, который сказал, что может сделать Мохаммеду операцию на желудке.



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В данный момент мальчик с родителями находится в больнице и на днях его уже должны прооперировать. После операции по урезанию желудка, Мохаммед сможет некоторое время есть лишь куриный бульон и фруктовый сок и то очень небольшими порциями.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Мальчику 10 лет, его зовут Мохаммед Арбрар, он живет в Пакистане и его вес равен 197 кг. Избыточный вес Мохаммеда связан с чрезмерным потреблением пищи: мальчик в день ест столько, сколько хватит для насыщения четырем взрослым, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты. Когда Мохаммед родился, он был обычным младенцем, но уже в 6 месяцев он весил 19 килограмм, столько, сколько весит 6-летний ребенок. Его родители, у которых есть еще трое детей (нормального веса), говорят, что у их сына с рождения был непомерный аппетит и он постоянно плакал от голода.А когда ему давали молоко, он выпивал в 5 раз больше, чем его старшие братья и сестра в этом же возрасте.Он был таким тяжелым, что его мать Зарина не могла в одиночку менять ему подгузники, а когда он сломал свою детскую кроватку, ему пришлось делать новую по специальному заказу.Когда Мохаммеду исполнилось 2 года, он мог за раз выпить 2 литра молока и при этом все равно ощущал себя голодным и продолжал плакать.Сейчас мальчик в основном лежит или сидит на кровати, просто встать на ноги для него уже крайне непростая задача. В свои 10 лет Мохаммед ни разу не посещал школу именно из-за проблемы с передвижением. За раз он может сделать не более трех шагов, а потом ему нужен перерыв на отдых.«Мы ничего не знали о проблеме детского ожирения, мы думали, что он просто очень пухлый ребенок», - рассказывает мать мальчика, - «Мы даже гордились нашим пухлячком. А когда ему исполнилось 6 лет, он весил уже 95 кг и ел за четверых».Сейчас Мохаммед может за один присест легко проглотить 4 тарелки с рисом или 10 лепешек чапати с цыпленком карри.Расстроенные родители мальчика начали водить его по врачам, но те либо рекомендовали посадить ребенка на диету, либо и вовсе признавались, что ничего не могут поделать. Два месяца назад доведенные до отчаяния родители встретились с хирургом - доктором Маацем, который сказал, что может сделать Мохаммеду операцию на желудке.В данный момент мальчик с родителями находится в больнице и на днях его уже должны прооперировать. После операции по урезанию желудка, Мохаммед сможет некоторое время есть лишь куриный бульон и фруктовый сок и то очень небольшими порциями.





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