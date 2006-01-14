Співголова Громадської Ініціативи "Права справа" Співголова Громадської Ініціативи "Права справа"

У Чехії заборонили збирати кошти для «Л/ДНР»

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Нещодавно в засобах масової інформації самопроголошеної "ЛНР", було опубліковано повідомлення про те, що уряд Чеської Республіки заборонив активістам проросійської громадської організації "Товариство друзів ЛНР і ДНР" організовувати збір коштів для так званої "гуманітарної допомоги", яка фактично була завуальованою формою фінансування терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".Про резонансне рішення чеської влади повідомив голова цієї організації Яромир Вашек. "Міністерство закордонних справ Чеської Республіки відхилило публічний збір коштів для ЛНР і ДНР, який хотіло організувати наше "Товариство друзів ЛНР і ДНР", - заявив він. За словами Вашека, чеські чиновники визнали збір коштів недоцільним "з точки зору зовнішньої політики".60-річний Яромир Вашек родом з Оломоуца. З 1982-го року працював шкільним вчителем географії та історії. З 2014 року - на пенсії. Член компартії Чехії і Моравії (Komunistická strana Čech a Moravy). Вперше відвідав окупований Луганськ навесні 2016 року, останній його візит - п'ятий за рахунком.У грудні 2016 року, після чергової поїздки на окуповані території Луганщини, Вашек виступив з ініціативою про створення "Товариства друзів ЛНР і ДНР". Наразі ця організація активно діє на території Чеської Республіки.Програмними засадами "Товариства друзів ЛНР і ДНР" є антиукраїнська інформаційна кампанії в ЗМІ, збір "гуманітарної допомоги" для жителів самопроголошених "республік" і проведення в Чехи вуличних акцій з антиукраїнськими гаслами на підтримку "Л / ДНР".За словами Вашека, створення організації було викликано необхідністю прориву інформаційної блокади, адже, на його думку, "більшість ЗМІ Чехії пишуть неправду, нав'язуючи співгромадянам образ жителів Донбасу, включаючи дітей, як терористів".20 червня 2016 року в окупованому Луганську Вашек брав участь в роботі "круглого столу" "Подолання інформаційної блокади Донбасу на території України і країн ЄС". За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права справа", учасники заходу, громадяни Чехії, Німеччини та Нідерландів обговорювали питання висвітлення в європейських ЗМІ війни на сході України і "порушення свободи слова на території України і в країнах Європи".Тоді, на прес-конференції в Луганську, Вашек заявив, що учасники очолюваної ним організації покажуть чехам фотовиставку про події на Донбасі. Фотовиставка включала в себе 55 фотографій, які безпосередньо на територіях окупованих областей Сходу України знімав сам Вашек. Плюс, фотографії луганських і донецьких авторів. При цьому фотовиставка мала чітке антиукраїнське забарвлення.Варто відзначити, що Вашек є автором циклу репортажів про події на сході України, які були опубліковані в газеті "Halo Noviny".Крім фотовиставки, "Товариство друзів ЛНР і ДНР" організувало і провело на території Чеської Республіки ряд антиукраїнських мітингів і заходів. У минулому році активісти організації з прапорами "Новоросії" провели демонстрацію під посольством України. Крім того, пікетували міністерство внутрішніх справ Чехії з протестом проти створення в структурі МВС ЧР відділу по боротьбі з проросійською пропагандою.Раніше активісти "Товариства друзів ЛНР і ДНР" виступили з петицією, в якій зажадали від чеського уряду припинити співпрацю з офіційним Києвом.Варто відзначити, що візити громадянина ЧР Яромира Вашека в окупований Луганськ проходили без узгодження з українською стороною.В кінці грудня 2017 року активісти організації "Товариство друзів ЛНР і ДНР" провели чергову антиукраїнську акцію на території Чеської Республіки. У Празі, за підтримки депутата парламенту Чеської Республіки Ярослава Фолдина, активіста Чеської соціал-демократичної партії, пройшла презентація книги "Війна в тіні Майдану - Правда про український конфлікт", яка носила яскраво виражений антиукраїнський характер. Автори книги - словаки Лудовіта Штевка, Марек Магута і Володимир Могорита.У грудні 2017 року, я, як співголова ГІ "Права Справа", звернувся до правоохоронних органів України із заявою про необхідність вжитти заходів, заборонивши Яромиру Вашеку в'їзд на територію України.Паралельно з цим, матеріали про діяльність на території Чеської Республіки проросійської організації "Товариство друзів ЛНР і ДНР" було передано керівникам чеської неурядової організації "Команда для України" (голова організації - Петр Пойман).Звертає на себе увагу той факт, що практично одночасно з забороною на збір так званих "пожертвувань" на потреби "республік", чеські сили безпеки заявили про початок розслідування декількох випадків участі громадян Чехії у війні на сході України на стороні проросійських бойовиків.Нагадаю, свого часу в самопроголошених "республіках" заявляли про відкриття своїх "представництв" в країнах Європи. У вересні 2016 року таке "представництво" було відкрито і на території Чеської Республіки в Остраві.При цьому "представницький центр ДНР" не пропрацював і півроку. Крайовий суд Острави офіційно заборонив діяльність даної організації, остаточне рішення про ліквідацію "представництва ДНР" було прийнято 28 червня 2017 року.