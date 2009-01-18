Политический эксперт, журналист. Кандидат политических наук. Политический эксперт, журналист. Кандидат политических наук.

Кілька рис до портрету сучасної України

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Отже, кілька рис сучасної України, від глобальних – до простіших:- Українське суспільство є консервативним та патріархальним.- Щонайменше половина наших співгромадян ніколи не полишала межі регіону, де вони народилися та здобули освіту.- Погані комунікації у нас не лише між населеними пунктами, але і між владою та громадянами.- Століттями для українців головним соціальним ліфтом було служіння Габсбургам або Романовим.- Тривала відсутність державності або відмінності між різними регіонами країни – далеко не виключно український випадок, не прокляття, а історичний факт.- Ми відстаємо у політичному розвитку на 50-70 років від США та країн Західної Європи, на 15-20 років – від центральноєвропейських сусідів, за роки незалежності це відставання не зменшилося.- Віра у «доброго дядька» та запит на популізм є вагомими складовими українського національного характеру.- Українці мало читають та не приділяють належної уваги власному розвитку, влада не зацікавлена у освічених та критично мислячих громадянах.- Національні інтереси України за роки незалежності не сформульовані на доступному та адекватному для сприйняття мільйонів рівні.- Час для проведення непопулярних перетворень з мінімальними проблемами для суспільства втрачений ще на початку 2000-х.- Без системних змін в економіці та сприйнятті оточуючого світу ми швидко станемо аутсайдером Європи попри численні заяви про «унікальний потенціал».- Ідеали Майдану зрадили багато з тих, хто спекуляцією на них забезпечив собі стрімку політичну кар’єру.- Факт продажу власного голосу на останніх виборах не заважає тисячам наших співгромадян критикувати «не таку» владу.- Рудименти радянського ладу засіли у нашій свідомості не менше за пам’ять про Голодомор.- Мільйони українців живуть у парадигмі «великої Перемоги» радянської пропаганди, і «наші» для них далеко не завжди із тризубами.- Українці погано вміють «голосувати» гаманцем, пультом ТБ або в інший звичний для багатьох європейців спосіб.- Переважна більшість українських політиків не думає про своє майбутнє після завершення депутатських чи міністерських повноважень.- Виголошувати політичні гасла в нашій державі набагато легше, ніж змінити Житловий кодекс, який залишився у спадок від УРСР.- Для повернення додому українських полонених потрібно віддавати на той бік цінних для Росії «кадрів».- Амністія для переважної більшості учасників НВФ – нормальна практика в пошуках примирення.- Мільйони людей по той бік лінії розмежування мають такі самі паспорти громадян України як ті, хто живе на підконтрольній території.- Повернути Донбас та Крим без формулювання національних інтересів неможливо, наразі ця стратегія відсутня.- Від вступу до НАТО та ЄС Україну відділяє понад 10 років, точної дати не знає ніхто.- Вітчизняний сегмент соціальних мереж легко піддається впливу.- Український сегмент facebook далеко не повною мірою відображає суспільні настрої.- Нам потрібне не «диво», а роки важкої праці, щоб змінити ситуацію на краще.