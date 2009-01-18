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Блог: Евгений Магда
Политический эксперт, журналист. Кандидат политических наук.

Кілька рис до портрету сучасної України

Сегодня, 10:15
Вони не є істиною в останній інстанції.

Отже, кілька рис сучасної України, від глобальних – до простіших:

- Українське суспільство є консервативним та патріархальним.

- Щонайменше половина наших співгромадян ніколи не полишала межі регіону, де вони народилися та здобули освіту.

- Погані комунікації у нас не лише між населеними пунктами, але і між владою та громадянами.

- Століттями для українців головним соціальним ліфтом було служіння Габсбургам або Романовим.

- Тривала відсутність державності або відмінності між різними регіонами країни – далеко не виключно український випадок, не прокляття, а історичний факт.

- Ми відстаємо у політичному розвитку на 50-70 років від США та країн Західної Європи, на 15-20 років – від центральноєвропейських сусідів, за роки незалежності це відставання не зменшилося.

- Віра у «доброго дядька» та запит на популізм є вагомими складовими українського національного характеру.

- Українці мало читають та не приділяють належної уваги власному розвитку, влада не зацікавлена у освічених та критично мислячих громадянах.

- Національні інтереси України за роки незалежності не сформульовані на доступному та адекватному для сприйняття мільйонів рівні.

- Час для проведення непопулярних перетворень з мінімальними проблемами для суспільства втрачений ще на початку 2000-х.

- Без системних змін в економіці та сприйнятті оточуючого світу ми швидко станемо аутсайдером Європи попри численні заяви про «унікальний потенціал».

- Ідеали Майдану зрадили багато з тих, хто спекуляцією на них забезпечив собі стрімку політичну кар’єру.

- Факт продажу власного голосу на останніх виборах не заважає тисячам наших співгромадян критикувати «не таку» владу.

- Рудименти радянського ладу засіли у нашій свідомості не менше за пам’ять про Голодомор.

- Мільйони українців живуть у парадигмі «великої Перемоги» радянської пропаганди, і «наші» для них далеко не завжди із тризубами.

- Українці погано вміють «голосувати» гаманцем, пультом ТБ або в інший звичний для багатьох європейців спосіб.

- Переважна більшість українських політиків не думає про своє майбутнє після завершення депутатських чи міністерських повноважень.

- Виголошувати політичні гасла в нашій державі набагато легше, ніж змінити Житловий кодекс, який залишився у спадок від УРСР.

- Для повернення додому українських полонених потрібно віддавати на той бік цінних для Росії «кадрів».

- Амністія для переважної більшості учасників НВФ – нормальна практика в пошуках примирення.

- Мільйони людей по той бік лінії розмежування мають такі самі паспорти громадян України як ті, хто живе на підконтрольній території.

- Повернути Донбас та Крим без формулювання національних інтересів неможливо, наразі ця стратегія відсутня.

- Від вступу до НАТО та ЄС Україну відділяє понад 10 років, точної дати не знає ніхто.

- Вітчизняний сегмент соціальних мереж легко піддається впливу.

- Український сегмент facebook далеко не повною мірою відображає суспільні настрої.

- Нам потрібне не «диво», а роки важкої праці, щоб змінити ситуацію на краще.

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Сегодня, 10:15 » Автор: Евгений Магда
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