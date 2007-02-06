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Михаил Саакашвили поменял спонсора

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После того, как Саакашвили и его квази-протесты практически лишились прямого финансирования из России беглым олигархом Курченко, Михо взял небольшую паузу для того, чтобы найти другие, менее токсичные источники финансирования его деструктивных акций в Киеве, и он этот источник все-таки нашел.Точнее сказать, было возобновлено финансирование Коломойским и группой "приват".Руками Саакашвили и его некоторых депутатов-фриков фактически пытается шантажировать украинскую власть относительно национализированного "ПриватБанка", с каторого Коломойский в течении многих лет буквально выкачивал миллиарды долларов вкладчиков банка.Пытаясь выйти изменить положение дел с арестованными активами и другим незаконно приобретенным имуществом как в Украине так и за ее пределами, Коломойский решил вкладывать в "протесты" Саакашвили, и я не исключаю, что к Коломойскому присоединились и другие деолигархизированные олигархи, которые присоединятся к финансированию заимпичментеров.Если бы это было не так, тогда Саакашвили поддержал бы государственный "ПриватБанк" в борьбе за возвращение украденных Коломойским миллиардов.Интересно, что сам Саакашвили и его спикеры абсолютно игнорируют критику в адрес Путина и Кремля. Их интересует исключительно отставка украинского Президента.Для Саакашвили Путин уже не h***lo, и это очевидный факт.Ну, и напоследок.В момент написания поста, надежные источники проинформировали, что прямым куратором действий Саакашвили и "режиссером" "вече Саакашвили" выступает человек Коломойского, председатель Волынского областного совета Игорь Палица. Информация на 100% соответствует действительности.