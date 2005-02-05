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Блог: Виктор Таран
Политолог

Центр політичного тяжіння перемістився у парламент

Сегодня, 12:30
Ключові реформаторські завдання.

Антикорупційний блок:

1) Прийняття у першому читанні законопроект про Антикорупційний суд

2) Скасувати е-декларування для громадських активістів.

Економічний блок:

Прийняття Урядових законопроектів необхідних для економічного зростання країни.

№7114-д (кредитний реєстр), №4666 (для кращої роботи бізнесу), №6141 (щодо залучення інвестицій), №6542д(поліпшення бізнес-клімату) №7055 (ринки капіталу). № 7180 про нові правила корпоративного управління в держбанках, №6428 про корпоративне управління в держкомпаніях, 4591(бізнес-омбудсмен). РПР експертно долучався до розробку законопроектів і наразі підтримує їх прийняття у найкоротші терміни

Кадровий блок:

1) Призначення голови НБУ

2) Призначення членів ЦВК. Оскільки поданих кандидатів на одного більше ніж є вакантних місць сподіваюсь депутати відійдуть від принципу "політичних торгів та квот," а обиратимуть кандидатів використовуючи виключно принцип "балансу"

Важливо (!) щоб під час лютневого квотного перерозподілу посад депутати не почали ділити такі посади як Уповноваженого з прав людини, членів Рахункової палати, вакантні посади Міністрів. Адже як свідчить практика, коли включається "квотна," а не професійна логіка на посади ключових інституцій ми отримуємо виключно "партійних маріонетків"

Часу на реформи все менше, адже Президентські та парламентські вибори невблаганно наближаються. Тому уважно Спостерігаємо. Аналізуємо. Комунікуємо голосування депутатів.

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Сегодня, 12:30 » Автор: Виктор Таран
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