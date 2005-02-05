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Центр політичного тяжіння перемістився у парламент

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Антикорупційний блок:1) Прийняття у першому читанні законопроект про Антикорупційний суд2) Скасувати е-декларування для громадських активістів.Економічний блок:Прийняття Урядових законопроектів необхідних для економічного зростання країни.№7114-д (кредитний реєстр), №4666 (для кращої роботи бізнесу), №6141 (щодо залучення інвестицій), №6542д(поліпшення бізнес-клімату) №7055 (ринки капіталу). № 7180 про нові правила корпоративного управління в держбанках, №6428 про корпоративне управління в держкомпаніях, 4591(бізнес-омбудсмен). РПР експертно долучався до розробку законопроектів і наразі підтримує їх прийняття у найкоротші терміниКадровий блок:1) Призначення голови НБУ2) Призначення членів ЦВК. Оскільки поданих кандидатів на одного більше ніж є вакантних місць сподіваюсь депутати відійдуть від принципу "політичних торгів та квот," а обиратимуть кандидатів використовуючи виключно принцип "балансу"Важливо (!) щоб під час лютневого квотного перерозподілу посад депутати не почали ділити такі посади як Уповноваженого з прав людини, членів Рахункової палати, вакантні посади Міністрів. Адже як свідчить практика, коли включається "квотна," а не професійна логіка на посади ключових інституцій ми отримуємо виключно "партійних маріонетків"Часу на реформи все менше, адже Президентські та парламентські вибори невблаганно наближаються. Тому уважно Спостерігаємо. Аналізуємо. Комунікуємо голосування депутатів.