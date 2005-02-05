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Курченко і Al Jazeera: нова брудна хвиля проти влади

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Найближчим часом слід очікувати нової брудної хвилі проти української влади. Про те, що вона скоро вже прийде, прозоро натякає колишній журналіст Олександр Дубинський, який спеціалізується на інформаційних спецопераціях проти ворогів свого олігарха.Говорити будуть про що завгодно, окрім мільярдів доларів Приватбанку, які вимагає повернути від його колишніх власників Українська держава через позов у Лондонському суді.Не згадають генератори нового бруду і про півтора мільярда доларів ОЗУ Януковича вилучені завдяки діяльності генерального прокурора до державного бюджету України.Але на мою думку – це і є два мотиви, достатні для відновлення контактів між Сергієм Курченком, якого називали гаманцем Януковича, та Ігорем Коломойським.Лють, образа за втрачені гроші та схеми, спрага реваншу і повернення до влади у одного з них дивним чином поєдналися з холодним розрахунком іншого, який розуміє, що у випадку усунення некомпромісного Порошенка, він зможе домовитися з наступником. Щоб не повертати виведені кошти.Ви можете запитати при чому тут Al Jazeera? Який її інтерес у спробі реваншу найкорумпованішої влади в історії України, якою був режим Януковича?Так от і я не знаю – гублюся у здогадах. Не можу повірити, що чесному арабському телеканалу новин банально заплатили. Такого ж не може бути?Але брудна хвиля від Al Jazeera, кажуть, буде обов'язково. Ну добре хоч не від західних медіа.