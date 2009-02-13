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Смерть минских соглашений

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Если договор можно трактовать очень широко, а отдельные его пункты никому не нужны – он лишен смысла. И говорить о том, что Минские соглашения умерли не совсем корректно. Мертворожденные – это точнее. А «безальтернативность Минских соглашений» это как молитва в очень религиозной, но далекой от реальной веры семье. Их поминают всуе, на них ссылаются, но всерьез никто не верит. Традиция.Свершилось. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что реализация Минских соглашений зашла в тупик. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Это очень важный момент. До этого украинские политики старались обходить эту проблему, повторяя молитву про безальтернативность Минска. Исключение – Арсен Аваков, который в прошлом году прямо сказал, что эта лошадка умерла и больше никуда не бежит. За что ему большое спасибо. Он первый сказал вслух то, о чем не для печати (чтобы не портить отношения с Западом) говорят другие политики.В самом деле, индейская народная мудрость «Если лошадь сдохла – слезай» лучше всего характеризует минские соглашения. Все – не будет никакого особого статуса, не будет тотальной амнистии, боевики не станут народной милицией, и вся Украина не будет финансировать Донбасс по защищенной статье бюджета. В США это уже понимают. Теперь об этом прямо заявил президент Франции Макрон. Канцлер Германии Меркель будет хранить молчание до последнего – слишком много интересов у немецкого бизнеса связаны с Россией. И решить свои вопросы за счет Украины для них – идеальный выход. Разрешение Германии на строительство «Северного потока-2» и аферы «Сименса» с поставкой турбин в Крым тому лучшее доказательство.Украина должна в этой ситуации выступить первой и предложить реальную альтернативу. Закон о реинтеграции, который называет РФ агрессором и признает территории оккупированными, очень хороший первый шаг. Первый. Нужно идти дальше. И общую концепцию по решению проблемы мы должны предложить первыми. Или ее разработают вместо нас. И предложат уже в формате ультиматума.