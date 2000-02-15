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Наглость Шропшира имела свои причины

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В минувшую пятницу федеральный суд США приговорил к 25 годам заключения Антонио Шропшира, главу группировки, которая прибрала к рукам и монополизировала распространение наркотиков в Балтиморе и его окрестностях.Шропшир отлично себя чувствовал до ареста и после ареста тоже рассчитывал выкрутиться, предлагая расследователям для реализации большие партии героина и кокаина: «Купите что-нибудь приятное своим женам».Наглость наркобосса имела свои причины. Его многомиллионный бизнес процветал благодаря взаимовыгодным связям с полицией Балтимора. Собственно, раскручивая дело по наркотикам, ФБР и вышло на другую преступную группировку, которую составили офицеры специального подразделения Gun Trace Task Force (GTTF), призванного изымать из криминального оборота незаконное оружие. И вот тут федералов ждали самые неожиданные открытия.