Преподаватель курса Финансы Эдинбургской бизнес-школы в Восточной Европе, партнер Kompan Consulting Преподаватель курса Финансы Эдинбургской бизнес-школы в Восточной Европе, партнер Kompan Consulting

Страна краткосрочных спекуляций

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В последнее время человечество стало какое-то уж слишком эмоциональное. Тренированные спортсмены плачут. Решительные бизнесмены внимают историям об эмоциональном интеллекте, что бы это ни значило. Мужественные революционеры-реформаторы изливают душу в фейсбуке. Даже «прокурорские», перепутав холодный разум с горячим сердцем, чистыми руками размещают эмоциональную рекламу самих себя, где ни попадя.Да оно и неудивительно, ведь в мире современных технологий, учитывая скорость и масштаб распространения информации, вышибить слезу не так уж и сложно. Да и механизмов предостаточно: фейсбук, твиттер, телевидение, миллионы новостных сайтов. Глянешь на пару заголовков и в точности, как у Пушкина: «Я слушал и заслушивался — слезы невольные и сладкие текли».Вот и финансовые рынки все больше подвержены эмоциям, с огромной скоростью и силой распространяющимся по миру. Особенно, это касается розничных инвесторов, таких как мы с вами. Как юный неопытный жених бежит стремглав под венец с той самой, «единственной», так и обыватель, толком не разобравшись, спешит вложить деньги или, наоборот, избавиться от инвестиции, лишь услышав, о чем судачат на рынке «знающие» люди.Нет, поймите меня правильно, я не против эмоций! Без них нельзя, и они, действительно, имеют огромное влияние на рынки. Но и о фундаментальных ценностях забывать не стоит. Уверен, что ставка на последние оправдана всегда, как при выборе невест, так и в случае с инвестициями. Но о невестах после, с ними все намного запутаннее, а сейчас о рынках.О начавшейся в конце января «коррекции» на глобальном рынке акций не слышали, наверное, только те счастливые люди, которые отважились плюнуть на постылую мирскую суету – деньги, карьеру и всё то, что принято называть успехом, и зажили по-настоящему счастливой жизнью. В течение целой недели рынки стремительно падали. Эмоций было предостаточно – страх и отчаяние охватили сердца миллионов розничных инвесторов, наблюдавших, как тают их сбережения, инвестированные в акции и облигации. От горя, слез и драматических речей, лившихся с экранов телевизоров, компьютеров и мобильных устройств, было некуда деться. Мир рушился на глазах и верно провалился бы в тартарары, если бы не мощный фундамент макроэкономических показателей и отличных финансовых результатов корпораций. И вот опять все веселы и оптимистичны – прошлая неделя на американском рынке была наилучшей с середины 2016 года.Украинцам, конечно, плевать на глобальные рынки. Даже, несмотря на дарованное НБУ право инвестировать за границу, мы, как заколдованные, прикипели к домашним легкодоступным прелестям депозитов, ОВГЗ и пресловутых матрасов. Мы упорно не желаем видеть дальше своего носа, и игнорируя очевидные фундаментальные факторы, выбрасываем сбережения на ветер экономической безнадежности.Простой пример – многие рады, что курс гривни, самый «народный» индикатор состояния экономики страны, с начала года снизился с 29.1 до 27.0! На прошлой неделе НБУ внятно разъяснил причины. Во-первых, «восстанавливается предложение валюты со стороны аграрных предприятий после ее сезонного снижения в январе», во-вторых, «высокому предложению валюты способствовало сохранение благоприятной внешней конъюнктуры для металлургической отрасли». И самое, на мой взгляд, интересное – это, в-третьих: «увеличились поступления валюты от нерезидентов, участвующих в аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривне». С начала года объем гривневых ОВГЗ, купленных нерезидентами вырос более чем в два раза – с 5,1 млрд грн. до 12 млрд грн., что обеспечило приток валюты и, соответственно, укрепление гривны.Радоваться такому объяснению или огорчаться? Нет нужды комментировать ситуацию в металлургии и сельском хозяйстве. Несмотря на всю бесперспективность этих отраслей в их нынешнем состоянии, сталевары и аграрии, как пара старых кляч, продолжают тянуть несмазанную телегу украинской экономики вперед. Очень медленно, но всё же вперед.Что касается фактора «инвесторов», то особых причин для радости, мне кажется, нет. Во-первых, это не совсем те инвесторы, в которых нуждается Украина. Индустриальные инвесторы с долгосрочными инвестициями, технологиями и рабочими местами, по-прежнему, сторонятся нашей страны. Сейчас на сцене финансовые инвесторы, использующие возможность в краткосрочной перспективе, до конца лета, пока опять не начнется девальвация, заработать более 16% годовых, которые государство вынуждено платить, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. Как метко заметил один мой коллега: «Украина – это страна для краткосрочных спекуляций, а не долгосрочных инвестиций».Зрада?! Отнюдь нет. Правда! Отбросьте эмоции и гляньте на фундамент.По предварительным данным счет текущих операций в 2017 году отрицательный, на уровне $3.8 млрд. в сравнении с $3.5 млрд. в 2016. Это не сулит ничего хорошего, учитывая, что прямых иностранных инвестиций в страну, практически, не поступает, а единственным механизмом для компенсации является долг.Рост реального ВВП в четвертом квартале 2017 года, по предварительным данным, составил лишь 1,8%. И, без того, низкие темпы роста замедлились ещё больше, в сравнении с первыми девятью месяцами прошлого года, когда экономика выросла на 2.1%. Так что, скорее всего, прогноз роста ВВП на 2018 год, заложенный в бюджет, на уровне 3%, так и останется мечтой.Собственно, и так было очевидно, что в этом и следующем годах для власти приоритетом будет не рост, а избежание дефолта. Страшась реформ и купаясь в коррупции, мы закрываем себе доступ к деньгам МВФ, стоимость которых всего 3% в год. Вместо этого, одалживаем на рынках капитала под 7%, в долларах, и более 16%, в гривне. Мы надеемся, что дотянем до выборов, перехватив на рынке ещё пару-тройку миллиардов, и не думаем о том, что объявленное повышение ставок в США может сделать этот долг ещё дороже.Результат легко предсказуем – нельзя брать в долг и ничего не делать бесконечно. Рано или поздно снежный ком нас накроет, окончательно похоронив надежды на лучшую жизнь, как минимум, нескольких поколений.Рецепты, как исправить ситуацию, известны всем. Любой гражданин, от учащихся начальной школы до пенсионеров у подъезда, сможет вам убедительно рассказать, что «страна задыхается без реформ, опутанная щупальцами коррупции». А ещё страна опутана ленью и верой в то, что кто-то мудрый, честный и смелый придет и сделает нашу жизнь лучше. Ерунда! Никто не придет, пока сами не начнем работать, каждый на своем месте, много и на совесть, так как делают это жители по-настоящему развитых стран. Труд и вера в собственные силы – это самый верный фундамент для счастливого будущего! Даже, если не все получится, то, как говорил Цицерон: «Труд делает нечувствительным к огорчениям и притупляет горе».