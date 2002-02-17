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Блог Олега Царева – находка для шпиона

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"Солдат не должен обсуждать приказы. Поступил приказ - в Сирию, они поехали в Сирию. Именно поэтому они - солдаты, а не наемники. Именно потому, что поехали по приказу, а не за деньги"Если какие-то люди на Донбассе получают приказ ехать воевать в Сирию за российские интересы - то это совершенно точно не шахтеры и трактористы, и не "ополченцы", которые воюют сами по себе.Царёв не открыл Америку. Но для нас важно это очередное подтверждение российского военного присутствия в Донбассе. Важно ещё и потому, что оно озвучено той стороной. Чем больше будет таких признаний от Царева, тем сложнее будет в следующий раз лгать на эфире какой-нибудь Лене Бондаренко.