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Про безсилля адвокатів Януковича на допиті Порошенка

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Звісно ж в цьому ніколи не признався б прокурор і суддя, які є учасниками процесу, але до останнього часу складалося враження, що саме адвокати Януковича панували в цьому суді.На якомусь етапі почало здаватися, що це вже не суд над Віктором Януковичем, а судять Україну і Революцію Гідності, щодо якох постійно лунали штампи ворожої пропаганди про державний переворот.Адвокати легко задавали питання про події, які відбувались за роки до написання зрадницького листа Януковичем. Вони нахабно перебивали свідків і навіть сам суд, спекулюючи на довільному трактуванні Конституції на свою користь.Адвокати чи не навмисно обирали зверхній агресивний тон запитань, тицяючи пальцем в допитуваного.Це було раніше, аж поки сьогодні суд не почав допитувати діючого Президента.До речі сам по собі факт його участі у судовому процесі є принциповим вчинком політика, який вважає, що у нього не більше прав, аніж у інших громадян. Жоден діючий президент на просторах колишнього СРСР до сьогодні не погоджувався бути в суді. Єдине послаблення – з огляду на щільний графік, Порошенку дозволили дати свідчення через відеозв'язок. Однак від цього його переконливість не постраждала.Адже Петро Порошенко був чи не єдиним народним депутатом, хто 28 лютого 2014 року кинувся у вже захоплений російськими військами Симферополь у спробі переконати тамтешніх депутатів не погоджуватись на анексію. Він цінний свідок, незважаючи, що його життю загрожувала небезпека, він на власні очі бачив, як окупували Крим.За іронією долі того ж дня 28 лютого 2014 року на засіданні РНБО Юлія Тимошенко пропонувала не чинити опору окупантам:"Ніякого воєнного стану і активізації наших військ. Ми повинні стати найбільш мирною нацією на планеті, просто вести себе як голуби миру"... "Жоден танк не повинен покинути казарму, жоден солдат не повинен підняти зброю, тому що це означатиме поразку".Але то вже історія, а сьогодні в суді адвокати, схоже, побоялися почути щирі відповіді Порошенка по суті справи.Більшість їх питань не стосувалися суті кримінального провадження. Частина взагалі були освітньо-правовими, відповіді на які можна було з'ясувати у довідниках.Поводячи себе впевнено і гідно Петро Порошенко показав приклад, як з повагою ставлячись до суду, захищати інтереси України, не дозволяючи учасникам процесу вдаватись до маніпуляцій та брехні.Адвокати Януковича виявились безсилими перед реальним свідком і не отримавши можливостей погратись із тлумаченням Конституції на тему, що означає "самоусунувся", спробували звично вийти за межі процесу, поставивши запитання про 2018 рік. На цьому суддя і припинив допит.