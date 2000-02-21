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Ахметов как спрут все обвивает своими «щупальцами»

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Кстати, тут на днях случилось знаменательное событие.Исполком Радикальной партии возглавил ахметовский кадр, топ-менеджер "Метинвеста", бывший директор мариупольского меткомбината им. Ильича Юрий Зинченко.Не то чтобы произошла какая-то сенсация. Ляшко последнее время не вылезает с ахметовских комбинатов, и тот же Зинченко год назад прямо в цеху награждал его званием "почетного ильичевца". Но до сих пор Ахметов явно не вводил своих людей в РПЛ. Теперь же партией официально будет управлять кадр Рината Леонидовича. От греха подальше, чтобы Олег Валериевич не подумал взбрыкнуть.Юрий Зинченко помимо прочего запомнился тем, что в мае 2014 года вместе с мэром города Хотлубеем и директором другого ахметовсктго комбината "Азовсталь" подписывал совместный меморандум с боевиками ДНР. В котором просил "киевскую власть" (то есть, как бы чужую, не мариупольскую) убрать от Мариуполя блокпосты ВСУ и передать контроль над въездами в город местной милиции. Напомню, что мариупольские менты в то время сотрудничали с сепаратистами и не мешали им устраивать в городе погромы и грабежи."Мы совместно обращаемся к киевской власти с предложением убрать военные блокпосты с дорог, ведущих к Мариуполю. Порядок на въездах в Мариуполь должна обеспечивать городская милиция при поддержке народной дружины", - говорилось в четвертом пункте подписанного меморандума.Примерно в это же время Олег Ляшко носился вокруг города, писал посты ура-патриотического содержания, допрашивал раздетого до трусов боевика Хакимзянова и зарабатывал политические баллы.Шикарная иллюстрация к тому, как устроена сегодня наша политика. Перед телекамерами лидеры РПЛ и Оппоблока устраивают показательные кулачные бои и тщательно имитируют ненависть, а на деле оба политпроекта получают поддержку от одного олигарха. Ахметов, как спрут, все обвивает своими щупальцами. Он и за наших, и за ненаших. Пока его партнер Новинский разводит православных фанатиков с перхотными бородищами, Ринат Леонидович окучивает патриотов в вышиванках, не забывая приставлять к ним для контроля своих дельцов. А почему бы и нет, если народ ведется на вилы, коров, истеричные выкрики Мосийчука и прочие примитивные трюки?Помоги "Метинвесту", проголосуй за РПЛ! Ахметову нужны гарантии, что Роттердам+ никогда не отменят.