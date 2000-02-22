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России остается лишь стрелять

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Минские договоренности, школьное и новогоднее перемирие, глубокая озабоченность ООН – все мимо. Только за прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений ВСУ российско-оккупационными подразделениями. Почему не прекращается огонь? Почему Россия не хочет мира? Просто потому, что она пока не достигла своих целей. Война не заканчивается, когда этого хочет одна сторона. Необходимой составляющей является то, что враг тоже не хочет воевать. Или не может – тут без разницы.Чтобы понять, почему не работают все эти многочисленные соглашения о перемирии, прекращении огня и прочие прекрасные затеи, нужно смотреть на глобальный процесс. Зачем РФ вторглась в Донбасс? Вернее, стоит начать с Крыма – зачем РФ оккупировала Крым. Тут работало несколько моментов, но ключевой из них – внутриполитический для РФ. А Донбасс стал логичным продолжением. Вариант для обмена – российские войска уходят с Донбасса в обмен на признание Крыма и лояльную позицию Киева к Москве. То есть никакого НАТО, никакой интеграции в ЕС и упаси Господь – никакого плотного сотрудничества с США.В идеале Кремль хотел взять под свой контроль всю Украину, либо создать "Новороссию" из восьми регионов, фактически ликвидировав украинское государство в его нынешнем виде. Но получил по зубам от добровольцев, созданных на голом месте ВСУ при поддержке волонтеров и местного населения. Да, в Днепре, Одессе, Харькове и Запорожье нашлись люди, выходившие встречать оккупанта "хлебом с солью", но в меньшинстве. Большинство этой самой солью заряжало ружья. Проект быстрой оккупации провалился, но амбиции никуда не делись.По логике Кремля, Украина должна стать либо федеральным округом РФ, либо сохранить формальную независимость, но быть сателлитом без свободы маневра. А Украина не хочет категорически. Обошлась без закупок российского газа, дает по зубам на фронте (какая там к матери линия разграничения), отлавливает агентов влияния в тылу, строит укрепления на границе и грозит визовым режимом. Меняются учебники и формат телепрограмм (несмотря на сумасшедшие вложения Кремля в украинские СМИ), меняются названия улиц, меняется (пусть и медленно) сознание людей. Принят закон 7163, в котором РФ прямо называют агрессором, а захваченные территории – оккупированными. Пусть этот процесс скорее напоминает дрейф, чем "стремительный домкрат", но он идет. Совсем не туда, куда хочет Кремль.Что остается России в этой ситуации? Только стрелять. И продолжать вбрасывать деньги в борьбу с украинской независимостью. В первую очередь внутри Украины. Мирные планы, альтернативные точки зрения, зарабатывающие на войне барыги, люди устали от войны, Коцабы и Монтяны – направлений масса. Самая работающая пропаганда – правда, перемешанная с небольшой порцией нужной лжи. Но по факту нет уверенности, потому продолжают стрелять. Это не прекратится завтра. Украина не хочет войны, нам ее навязали. И закончится она либо разрушением России или ее предельным ослаблением, либо нашей капитуляцией. Последнее – вариант гипотетический. Даже не мечтайте.