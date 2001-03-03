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Украина: выжить по-новому

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Порошенко и Гройсману стало сложно жить вместе. В итоге жизнь вчерашних соратников отравлена, а вся страна идет вразносОтношения на властном олимпе напоминают советскую семью, в которой все разругались, но развестись не могут, поскольку связаны квартирой, а ее не разменяешь так, чтобы каждому хватило по однушке.Президенту Петру Порошенко и премьеру Владимиру Гройсману стало сложно жить вместе, а генпрокурору Юрию Луценко надоела его работа. Он хочет пост главы правительства. В итоге жизнь вчерашних соратников отравлена, а вся страна идет вразнос.Начнем с Порошенко. Казалось, совсем недавно, 8 марта 2014 года, прошла тайная встреча в Куршевеле с олигархами, где он договорился о своем президентстве. Пролетело четыре года, и Порошенко хронически устал, однако не может ничего бросить: верховная власть затянула, как наркотик, еще не все прибрано к рукам, да и гарантий спокойной жизни в случае ухода нет.Спустя год в эти дни должны состояться финальные дебаты между кандидатами в президенты, а плана победы у Порошенко до сих пор нет. Поэтому в голове стратегов родился сценарий: роспуск парламента в мае 2018 года и досрочные выборы в августе, с минимальной явкой и максимальной манипуляцией, а главное — по смешанной системе с мажоритаркой. Это якобы позволит Порошенко подстраховаться на случай поражения в борьбе за пост главы государства. И главное: на две избирательных кампании — парламентскую, а потом и президентскую — у Юлии Тимошенко просто не хватит денег.У сценария много слабых сторон. Во-первых, как Порошенко развалить коалицию, чтобы обвинить в этом других? Народному фронту с нулевым рейтингом досрочные выборы не нужны. Во-вторых, победа на них не гарантирована, потому что позитив от безвиза утрачен, а больше Порошенко идти к людям не с чем. В-третьих, выборы приведут к заморозке кредитов от МВФ. В-четвертых, если президентом через год будет не Порошенко, он или она захотят распустить эту Раду и избрать новую под себя. А значит, при таком сценарии Украину ждут три избирательных процесса за один год со всеми вытекающими — от разгула популизма до бойкота МВФ.Но главное препятствие Порошенко на пути к досрочным выборам — это премьер Гройсман. Бывший винницкий мэр уже год играет на нервах Порошенко. Все началось со стремительного отстранения Романа Насирова с должности ГФС. Тогда премьер, несмотря на давление Банковой, смог провести своего ставленника Мирослава Продана. С тех пор отношения пошли по наклонной.Порошенко понимает, что каждый день на должности премьера — это дополнительные ресурсы Гройсмана для отдельного плавания. И понятно, что отбирать голоса он будет как раз у партии Порошенко, а избавиться от него сложно. Гройсман договорился с Народным фронтом, выстроил личные отношения с олигархами, посадил своих людей на малозаметных, но денежных должностях вроде кадастра, архитектурно-строительной инспекции или Дунайского пароходства, нашел общий язык с Западом и воспользовался эффектом заниженных ожиданий, услышав вдогонку: “Это лучше, чем мы думали”.Разговорами о роспуске Рады, что означает и отставку премьера, Порошенко пытается вернуть Гройсмана обратно в семью. Но добивается противоположного эффекта и сеет раздор в верхах.Третий в этой семье — Луценко, который, в отличие от Гройсмана, давно хочет поменять работу. ГПУ хоть и принесла материальные выгоды, но тянет рейтинг Луценко на дно. Он не смог удовлетворить запрос общества на справедливость, а ленты новостей пестрят именами соратников Януковича, вышедших сухими из воды, и антикоррупционеров, на которых открыты дела.Луценко с радостью втянулся в войну с НАБУ, которая не принесла ему ничего, кроме негатива. В результате он усилил позиции Артема Сытника, а также испортил свои отношения с США: в конце 2017 года американский генпрокурор совершил демарш и отменил встречу с украинским визави.Он хочет уйти — но не в пустоту, а на… пост премьер-министра. Вся пиар-кампания прокуратуры сейчас построена на месседже, что благодаря Луценко строятся дороги и школы якобы на конфискованные им деньги Януковича.Параллельно близкий к Луценко депутат Александр Третьяков шантажирует Гройсмана угрозой выйти из фракции и снизить численность коалиции до менее чем 226 человек. Так он добивается создания министерства по делам ветеранов, которое должно стать ядром отдельного политического проекта Луценко.Понятно, что нормальная жизнь в такой политической семье закончилась. Однако при всем негативе это дает нам шанс. Опыт Украины показывает, что охваченная внутренними интригами власть съедает себя и проигрывает выборы. Главное теперь — чтобы вместо нынешних псевдоэлит пришли реформаторы, а не популисты или реваншисты. Но это уже другая история.