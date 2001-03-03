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Олигархи продолжают мстить Порошенко

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Ряд украинских так называемых СМИ опубликовали информацию ссылаясь на русскоязычный портал о том, что, якобы, беглый олигарх Онищенко готов предоставить министерству юстиции США показания против Президента Порошенко и за это может получить политическое убежище.Это не более чем очередная попытка Онищенко и его защиты политизировать его дело, одновременно, нанести тень на репутацию Президента Порошенко этими ничем не подтвержденными заголовками.Мы уже имеет такой опыт: Онищенко неоднократно подавал в СМИ какие-то пленки, в которых не было никакой существенной компрометирующей информации.Олигархи продолжают мстить Президенту Украины всеми доступными им способами, в том числе и с помощью российских спецслужб.Короче говоря, Онищенко запускают очередной этап информационных атак на против Порошенко и членов его команды.