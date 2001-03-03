Раздел: Мнения
Блог: Павел Нусс
Политический аналитик.
Олигархи продолжают мстить Порошенко
Сегодня, 16:15
Ряд украинских так называемых СМИ опубликовали информацию ссылаясь на русскоязычный портал о том, что, якобы, беглый олигарх Онищенко готов предоставить министерству юстиции США показания против Президента Порошенко и за это может получить политическое убежище.
Это не более чем очередная попытка Онищенко и его защиты политизировать его дело, одновременно, нанести тень на репутацию Президента Порошенко этими ничем не подтвержденными заголовками.
Мы уже имеет такой опыт: Онищенко неоднократно подавал в СМИ какие-то пленки, в которых не было никакой существенной компрометирующей информации.
Олигархи продолжают мстить Президенту Украины всеми доступными им способами, в том числе и с помощью российских спецслужб.
Короче говоря, Онищенко запускают очередной этап информационных атак на против Порошенко и членов его команды.
Источник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Оставьте свой комментарий