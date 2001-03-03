» » Олигархи продолжают мстить Порошенко
Раздел: Мнения  
0
Блог: Павел Нусс
Политический аналитик.

Олигархи продолжают мстить Порошенко

Сегодня, 16:15
В том числе, с помощью спецслужб РФ.

Ряд украинских так называемых СМИ опубликовали информацию ссылаясь на русскоязычный портал о том, что, якобы, беглый олигарх Онищенко готов предоставить министерству юстиции США показания против Президента Порошенко и за это может получить политическое убежище.

Это не более чем очередная попытка Онищенко и его защиты политизировать его дело, одновременно, нанести тень на репутацию Президента Порошенко этими ничем не подтвержденными заголовками.

Мы уже имеет такой опыт: Онищенко неоднократно подавал в СМИ какие-то пленки, в которых не было никакой существенной компрометирующей информации.

Олигархи продолжают мстить Президенту Украины всеми доступными им способами, в том числе и с помощью российских спецслужб.

Короче говоря, Онищенко запускают очередной этап информационных атак на против Порошенко и членов его команды.

Источник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Сегодня, 16:15 » Автор: Павел Нусс
загрузка...

Похожие новости по теме

Дело «пленок Онищенко» должно быть закрыто Дело «пленок Онищенко» должно быть закрыто

Из-за отсутствия материалов как таковых.

Охендовский на крючке уголовных дел Охендовский на крючке уголовных дел

Глава ЦИК был готов исполнить любой фокус.

«Пленки Онищенко» – обычные понты «Пленки Онищенко» – обычные понты

Доверять записям нардепа нельзя.

Дело Онищенко: вся надежда на патриотов в Раде Дело Онищенко: вся надежда на патриотов в Раде

Украинский парламент готов принять решение по аресту Онищенко.

В чем сходство между Тимошенко и Онищенко-Кадыровым В чем сходство между Тимошенко и Онищенко-Кадыровым

Для тех, кто сомневается в тесных связях Тимошенко и Онищенко.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх