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Блог: Аркадий Бабченко
Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны"

Никаких выборов президента РФ в Крыму нет

Сегодня, 11:00
Есть операция оккупационных комендатур.

Нужно разработать новый лексический аппарат. Когда математики хотят создать новую теорию, они первым делом создают под нее математический аппарат. Чтобы было чем оперировать. Нам нужно создать новый лексический аппарат. И тогда многие вопросы отпадут сами собой.

Вчера был у Ленура Ислямова на программе "Мост" на ATR. Говорили о выборах в Крыму. Словосочетание "выборы президента Российской Федерации в Крыму" сразу ставит много вопросов. Как быть? Участвовать, не участвовать? Голосовать за кого-то из оппозиционных кандидатов или не голосовать?

Но смотрите, что произойдет, если использовать другой лексический аппарат. Нет никаких выборов президента Российской Федерации в Крыму. Потому что изначально вообще нет никакой Федерации. Федерация – это государственное образование, в котором субъекты имеют определенную долю независимости. А Россия – унитарное государство, управляемое не то что из одного центра, а единолично одним человеком. Нет никакого президента, потому что президент – должность выборная, а Владимир Путин – узурпатор. Захвативший власть силовым способом.

Нет никаких выборов. Потому что выборы – свободное волеизъявление граждан. С допуском всех кандидатов к СМИ, возможностью создания партий, возможностью регистрации, честным голосованием и пр. А есть принудительная спецоперация по продлению срока нахождения узурпатора на троне.

И нет никакого российского региона Крым. Есть оккупированная украинская территория. Следовательно, нет никаких "выборов президента Российской федерации в Крыму", а есть операция оккупационных комендатур под управлением гауляйтера на захваченной территории. Стоит применить правильную терминологию – и все, вопросы отпадают сами собой, верно?

И второе. Президента России выбирают в России. Употребление оборота "выборы президента России в Крыму" не оставляет никакой другой логической цепочки, кроме той, что Крым – это тоже Россия. А если Крым – не Россия, то и сам вопрос становится бессмысленным.

Видите, как все становится просто, если всего лишь назвать вещи своими именами. Нет никаких "выборов". Не в чем участвовать.

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Сегодня, 11:00 » Автор: Аркадий Бабченко
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