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Дело Скрипаля может превратиться во второй «Боинг»

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мей готовится официально обвинить Россию в причастности к отправлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.С каждым днём все больше доказательств того, что это было не просто отравление, а химическая атака на британский город Солсбери. Если британским спецслужбам удастся доказать российскую причастность к преступлению, могут последовать новые санкции со стороны Великобритании и Европейского Союза.Россия вновь нарушила "красные линии", вновь оказалась за границей здравого смысла. И в этом смысле ситуация с отравлением Скрипаля сравнима с уничтожением российскими военнослужащими пассажирского самолета в небе над Донбассом - именно после этого последовали новые санкции Запада.Санкции, которые были намного серьезнее тех, что вводили после аннексии Крыма и переноса войны на украинский материк.Могут сказать, что в Кремле не хотели сбивать "Боинг", что это произошло по ошибке. Что настоящей целью был украинский военный самолёт. Ну так резонанса из-за отравления Скрипаля тоже не хотели. Был расчёт на то, что бывший разведчик просто умрет от непонятной болезни и никто никого ни в чем не заподозрит.Проблема России и ее власти - в том, что качество выполнения любой работы оставляет желать лучшего. Так было в советские времена, так происходит и сейчас. То, что отравление Скрипаля не прошло незамеченным - это очередной "прокол" в работе российских спецслужб.Но одновременно - это и иллюстрация благодушия Запада и проблем с безопасностью в цивилизованном мире. Если российские разведчики могут устраивать настоящую химическую атаку на мирный британский город - то что на Западе с инструментами защиты от террора и диверсий? Именно поэтому в Лондоне так болезненно реагируют на новое преступление Кремля и хотят адекватного наказания.