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Блог: Павел Нусс
Политический аналитик.

Савченко затягивает следствие против Рубана

Сегодня, 09:30
Используя для этого любой повод.

Савченко уведомила СБУ официальным письмом о месте своем нахождении и о том, что не будет давать никаких показаний по делу Рубана до официального получения повестки.

О чем это свидетельствует. Это говорит о том, что Савченко использует любой повод для затягивания следствия против своего соратника Рубана, и, видимо, это решение было принято не без координации с их российскими кураторами, которые, по моему мнению, и курировали подготовку террористических актов в Украине.

Относительно самого Рубана.

Конечно же, Рубан может быть только одной из звеньев разветвленного заговора для захвата власти в Украине силовым, кровавым путем.

Арсенал армейского оружия и его характеристики позволяют говорить о подготовке масштабных терактов, в которых могли погибнуть сотни людей, а не только руководители нашего государства.

Если бы Россия(!) планировала физическую ликвидацию руководителей Украины, характер оружия был бы другим: снайперские винтовки, прицелы и патроны к ним, или взрывчатое вещество для монтажа бомб, но изъятый у Рубана арсенал говорит о том, что это оружие планировалось использовать в местах массового скопления украинцев.

Хочу поблагодарить СБУ за профессиональную работу, которая смогла задержать рекордное количество оружия, которое пытались ввезти в Украину. Это результат многомесячного слежения и достаточно сложной работы.

Россия не отказывается от своих планов смены проукраинской и прозападной власти Президента Порошенко любой ценой.

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Сегодня, 09:30 » Автор: Павел Нусс
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