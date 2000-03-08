Политический аналитик. Политический аналитик.

Савченко затягивает следствие против Рубана

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Савченко уведомила СБУ официальным письмом о месте своем нахождении и о том, что не будет давать никаких показаний по делу Рубана до официального получения повестки.О чем это свидетельствует. Это говорит о том, что Савченко использует любой повод для затягивания следствия против своего соратника Рубана, и, видимо, это решение было принято не без координации с их российскими кураторами, которые, по моему мнению, и курировали подготовку террористических актов в Украине.Относительно самого Рубана.Конечно же, Рубан может быть только одной из звеньев разветвленного заговора для захвата власти в Украине силовым, кровавым путем.Арсенал армейского оружия и его характеристики позволяют говорить о подготовке масштабных терактов, в которых могли погибнуть сотни людей, а не только руководители нашего государства.Если бы Россия(!) планировала физическую ликвидацию руководителей Украины, характер оружия был бы другим: снайперские винтовки, прицелы и патроны к ним, или взрывчатое вещество для монтажа бомб, но изъятый у Рубана арсенал говорит о том, что это оружие планировалось использовать в местах массового скопления украинцев.Хочу поблагодарить СБУ за профессиональную работу, которая смогла задержать рекордное количество оружия, которое пытались ввезти в Украину. Это результат многомесячного слежения и достаточно сложной работы.Россия не отказывается от своих планов смены проукраинской и прозападной власти Президента Порошенко любой ценой.