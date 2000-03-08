Президент Украинского аналитического центра, кандидат экономических наук. Работает в банковской и финансовой сфере с 1994 года. Автор более десятка тысяч статей по экономике Украины. Президент Украинского аналитического центра, кандидат экономических наук. Работает в банковской и финансовой сфере с 1994 года. Автор более десятка тысяч статей по экономике Украины.

Падение доллара: откуда взялись излишки

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На межбанковском валютном рынке курс доллар/гривна укрепился до уровня ниже 26 грн. А еще в начале года курс был больше 28 грн и уже ждали 30 грн Но не судьба. Кто же виноват?Вот так всегда. Девальвация плохо. Ревальвация плохо. В действительности, это факт. Если сейчас укрепить курс гривны до уровня 8 грн, то это приведет к таким же разрушительным последствиям, когда гривна девальвировала с 8 до 27 грн. Идеальный вариант, когда курс гривны стабильный или хотя бы относительно стабильный, это когда он в течении года может вырасти или упасть на 2,5%. Вот это действительно хорошо и для бизнеса, и для населения. И для экспортеров, и для импортеров.Очень часто в Украине любят говорить, что нужно девальвировать гривну для того, чтобы стимулировать экспорт. Но в действительности, это не работает. Потому, что, если показатель экспорта к ВВП в Украине составляет около 50%, но показатель импорта к ВВП около 60%. Украина не только экспортно ориентирована, но и импортно зависимая. И поэтому любые колебания курса гривны - только на руку валютным спекулянтам. Вот они на колебаниях курса хорошо зарабатывают, а не экономика Украины, а тем более, не сами украинцы.Ревальвация гривны на текущий момент, во многом сезонный фактор. Как правило, после девальвации гривны в начале года весной уже ревальвация. Летом тоже ревальвация, а осенью - девальвация. Разница только в том, насколько большая может быть ревальвация и девальвация.В прошлом году в марте, тоже была ревальвация, но тогда курс гривны был около 27 грн, а теперь уже на гривну меньше. И тут сразу возникают разговоры, будет ли укрепление гривны к уровню 25 грн за доллар США. При желании это можно сделать, но вот только вопрос, захочет ли это делать НБУ.НБУ может удерживать гривну от ревальвации, если будет регулярно скупать излишки валюты на межбанковском валютном рынке. С только с начала марта 2018 года НБУ уже купил на межбанке 135 млн. долл. Маловато, можно было купить около 200 млн дол. а может и миллиард. В действительности НБУ скупает валюту очень вяло. Возможно он просто хочет, чтобы гривна еще укрепилась и уже тогда скупить по самому низкому курсу. А может и сам НБУ хочет увидеть курс 25 грн и ниже. Кто это может угадать?Скупка-продажа валюты на межбанке НБУ - это один из важнейших инструментов для регулирования курса гривны в стране. За счет скупки валюты можно удержать процесс ревальвации гривны, но если специально не скупать валюту или скупать очень мало, то можно наоборот стимулировать ревальвацию гривны. Так, что роль НБУ в этих играх самая важная. И возможности в руках НБУ.Посмотрим, но не исключено, что если и дальше НБУ будет проводить такую политику, то летом сможет увить курс доллара ниже уровня 25 грн. Хотя, если НБУ активизирует скупку валюты, чтобы увеличить объемы золотовалютных резервов, то уровень около 26 грн за доллар США будет еще долго. В целом даже уровень 26 грн более-менее нормальный для рынка. И бизнес, и население уже приучились жить с этим курсом.Что же это за валюта, которая никому не нужна? Частично, это экспортная выручка наших аграриев. Урожай собрали и сейчас активно его продают и получают валюту за это. Частично - деньги гастарбайтеров, которые работают за границей упрямо отправляют валюту домой родным, а уже тут эти деньги конвертируются в гривну. Частично, это валюта, которая поступает в банки, как валютные депозиты. Ибо в начале этого года население начало более активно размещать валютные депозиты, а вот валютное кредитование сейчас почти не работает и банкам просто не нужно так много валюты Вот и получился излишек.Пока получился. Но в этом году нужно погасить 5,3 млрд. долл внешних госдолгов, бизнесу и банкам тоже нужно погашать старые кредиты и самое главное, платить валютные проценты и дивиденды за рубеж, а это все - расходы и расходы. И как всегда, расходы на закупку импортного угля, газа и легковых автомобилей. Поэтому не стоит думать, что ревальвация гривны будет весь 2018 год. Не получится.