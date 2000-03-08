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Блог: Виктор Уколов
Политолог, журналист

Приватизація ГТС: позиція Тимошенко змінилася

Сегодня, 16:15
Чому так сталося?

Під час Погоджувальної Сергій Власенко відзначився промовою про категоричну позицію Батьківщини проти приватизації газотранспортної системи України (ГТС). У полум'яному спічі він навіть назвав відсоток власності, яку, нібито, хочуть передати інвесторам "абсолютно безкоштовно". Зрозуміло без посилань на джерела інформації, мабуть розраховуючи, що у нас депутатам (як і джентельменам) вірять на слово...

Але мене вразило інше – нагадування, що Верховна Рада голосувала за закон про заборону приватизації ГТС у 2007 році.

Бо на мою думку, згадувати те голосування дуже цинічно, адже тоді депутати вберегли ГТС від приватизації з боку Росії, а зараз, навпаки, говорять про європейські компанії. І це на фоні реальної загрози побудови Північного потоку-2, що може залишити українську ГТС без російського газу.

Тобто, якщо раніше БЮТ виступав проти планів захоплення української ГТС з боку Росії, то тепер Батьківщина виступає проти можливих європейських інвесторів. Що безумовно є на користь Росії і проекту Північний потік-2.

Підміна понять і політика подвійних стандартів чітко проглядається у такій заяві. Тим більше, що Сергій Власенко нагадав, що Батьківщина проти ринку землі. Того самого ринку землі, який свого часу зобов'язалась створити прем'єр-міністр Юлія Тимошенко у 2008 році підписуючи меморандум з МВФ.

Між іншим підтримка необхідності приватної власності на землю була принциповою позицією БЮТ, куди крім Батьківщини входила ПРП, як права партія українських реформаторів.

Тому не плутайте БЮТ тоді і Батьківщину зараз. Як бачите, у ключових питаннях позиції діаметрально різняться.

P.S. Можливо сьогоднішня заява про ГТС потрібна щоб відволікти увагу від карколомного програшу Газпрому у Стокгольмському арбітражі, де основні положення газового контракту підписаного Юлією Тимошенко у 2009 році визнано несправедливими і скасовано.

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Сегодня, 16:15 » Автор: Виктор Уколов
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