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Шантаж вокруг законов о ДБР

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В повестке дня Рады стоят два законопроекта, один из которых – наш, депутатский; второй – от Кабмина. Наш был зарегистрирован в конце декабря прошлого года, правительственный – всего несколько недель назад, в нарушении регламента и с подлогом документов. Наш законопроект по всем показателям и аспектам охватывает более широкий круг вопросов, поддержан экспертами, за него единогласно проголосовал профильный комитет и его качественные преимущества публично признал лично глава ДБР.Но сегодня начались какие-то нездоровые интриги. Кабмин пытается переломать парламент через колено, шантажируя депутатов, что отдельные фракции не дадут свои голоса, если зал поддержит не правительственный проект. Отдельные депутаты ходят по лидерам фракций и с хитрым прищуром рассказывают откровенный бред из разряда "не голосуйте за законопроект Мустафы, там диктатура", "он дает право прослушки без санкции суда" и "легализует поедание младенцев в обеденный перерыв".Это какой-то сюр. Сейчас готовлю письмо на имя лидеров фракций с просьбой вникнуть в вопрос и принять адекватное решение. Я понимаю, если бы речь шла про орден, медаль или памятник; а это просто законопроект (!), один из тысячи. Ну так получилось, что наш вариант откровенно лучше, чем правительственый; он исправляет больше шероховатостей действующего закона и у него есть все шансы пройти зал. Ради чего этот цирк, я не очень понимаю.Между тем, к сожалению, многие депутаты не вникают в тексты документов и предпочитают верить на слово.Для тех, кто не в курсе (ну, вдруг такие еще есть). Согласно законам, в следующем году ДБР должен станет самым мощным следственным органом в стране, окончательно отобрав у Генпрокуратуры функцию досудебного следствия, а также выявления, пресечения и раскрытии преступлений, совершенных внушительным перечнем высокопоставленных чиновников. В том числе, экс-президентом, членами правительства, высшего руководящего состава государственных органов, руководителем НАБУ, САП, подавляющим большинством руководящего и личного состава правоохранительных, налоговые, таможенных органов и т.п. (Кроме тех, которые относятся к подследственности НАБУ).Вот наши главные предложения:1. Передать функции отбора руководящего состава ДБР от внешней Конкурсной комиссии – во внутреннюю, треть которой будут состоять из представителей Совета общественного контроля. На данный момент Конкурсная комиссия, которая будет отбирать глав и заместителей региональных департаментов, а также департаментов внутренней безопасности и контроля состоит из политически ангажированных членов, у которых существует прямой конфликт интересов. Не говоря уже о том, что некоторые члены комиссии не соответствуют критериям закона, а оп некоторым есть вступившие в силу решения судов н=о не возможности участия в дальнейшем отборе.2. Отменить прямую норму квотного формирования следственных подразделений ДБР за счет следователей ГПУ и Нацполиции. Это техническая правка, которая позволит избежать автоматического (!) перевода сотрудников органов прокуратуры и полиции в новый орган.Насколько я знаю, Генеральная прокуратура готовит механизм автоматического (т.е. без конкурса) перевода части свих следователей напрямую в ДБР. Я очень надеюсь, у нового руководства ДБР хватит сил этому противостоять. В противном случае им придется взять на себя ответственность за все репетиционные риски и нести на себе все тягости и лишения со стороны гражданского общества, правозащитных организаций и здравого смысла. Легче просто переписать табличку Главного следственного управления ГПУ сразу в ДБР. Так честнее и помещение искать не придется.3. Уточнить перечень подследственных субъектов преступлений, которые будет расследовать ДБР, включив в него руководство НБУ, НАЗК, Высшей квалифкомиссии судей, Квалификационно-дисциплинарной комиссии ГПУ, Высшего совета правосудия, судей КСУ, а также главами местных администраций и их заместителями. Эти субъекты почему-то выпали из закона, мы решили исправить эту ошибку.4. Дать главе ДБР право самостоятельно определять, какие производства, находящиеся в других органах досудебного расследования и подследственные ДБР, требовать для продолжения досудебного расследования в Бюро.Из технических правок предлагается изменить размещение трех территориальных управлений ДБР с целью обеспечения лучшей логистики и оперативности работы подразделений. А также вносим в закон отсутствующий раздел о правах главы ДБР налагать дисциплинарную ответственности на работников Бюро.