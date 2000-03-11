Политический эксперт, журналист. Кандидат политических наук. Политический эксперт, журналист. Кандидат политических наук.

Дуплет от Дональда Трампа

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Президент США объявил об увольнении государственного секретаря и своем предложении назначить на его должность Майка Помпео, до последнего времени занимавшего должность директора ЦРУ.Полагаю, что дело об отравлении бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории Британии стало последним аргументом для кадрового решения Трампа. На фоне Brexit Вашингтон заинтересован в максимальном сближении с Лондоном и восстановлении максимально доверительных трансатлантических отношений с туманным Альбионом. Возможность встать то ли плечом к плечу, то ли прямо за спиной у Терезы Мэй, готовой дать бой России, дает Штатам пространство для размашистого политического маневра.Рекс Тиллерсон, как и Дональд Трамп, не располагал опытом государственной службы, но навыки менеджера крупной энергетической компании, какой является Exxon Mobile, позволили ему справиться с ношей управления внешней политикой самого могущественного государства мира. Безусловно, вдогонку мы получим немало оценок особенностей работы Тиллерсона во главе Государственного департамента, но наивно возлагать только на него вину из-за падения его КПД, в этом вопросе лавры вполне можно разделить с Дональдом Трампом.Кстати, для 45-го президента США увольнение кавалера российского ордена Дружбы Народов может стать точкой бифуркации в политике по отношению к России. Прощание с иллюзиями относительно возможности нормализации отношений с Кремлем требует от Дональда Трампа и новых кадровых подходов, надежных исполнителей и новых идей. Тем более – на фоне продолжающегося расследования обстоятельств вмешательства России в ход президентской кампании 2016 года.Скорее всего, в российских медиа в ближайшее время в российских медиа появятся рассуждения, что контактировавший с представителями СВР Майк Помпео является не таким уж плохим вариантом для Кремля. На самом деле в нынешней ситуации ожидать назначения обладателя хоть сколько-нибудь заметных пророссийских взглядов на ведущую должность в иерархии американской власти невозможно: претендент просто не пройдет через кадровое сито Конгресса.Для Украины в этой ситуации важен не только давнишний визит Помпео в Киев, когда он критиковал администрацию Барака Обамы за мягкость в отношении России (этим отличались и другие республиканцы), но и его позиция в новом качестве. Не сомневаюсь, что законодатели утвердят кандидатуру нового шефа Государственного департамента, хотя, возможно, это произойдет не так быстро, как рассчитывает Дональд Трамп, предпочитающий получать все и сразу. Вероятно, что и Курт Волкер в качестве спецпредставителя Госдепартамента по Украине продолжит свою работу.Еще одно интересное решение – предложить на пост директора ЦРУ Джину Гаспел, бывшую в свое время куратором тайной тюрьмы ведомства в Таиланде. Готовность предложить представительницу прекрасного пола на пост директора ЦРУ – для Трампа стратегически важное, позволяющее ему начать трансформацию образа. Вероятнее всего, в предвыборном контексте, с прицелом на 2020 год, сколь бы фантастически это сегодня не звучало.